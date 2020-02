Drágulással gyűrűzött be a koronavírus-járvány

A világban már egyre drágábbak az elektronikai és a technológiai eszközök a koronavírus-járvány miatt. A kínai gyártókapacitások kiesése miatt. A gyárleállások, túlóra-korlátozások miatt további áremelkedések jöhetnek.

Először a RAM modulok és egyéb chip-alkatrészek ára szállhat el, ami aztán szépen kihat minden másra - kezdi a DigiTimes alapján cikkét a PC World.

Az idei évre eleve drágulással számoltak több informatikai eszköz esetében köszönhetően az emelkedő nyersanyagáraknak, valamint a keresletnövekedésnek. A járvány pedig csak ezt a hatást fokozza fel: a NAND és DRAM árakkal kapcsolatban szinte biztosra veszi a drágulást a DigiTimes. De ugyanígy az okostelefonokban használt chipek is folyamatosan drágulnak, amit részben ellensúlyoz az, hogy az Apple és a Samsung gyárai - valamint a beszállítóik is - visszavették a termelést, így kevesebb terméket használnak fel.

Kínában viszont az ellátási lánc egyre több szereplője esik ki teljesen vagy részlegesen: korlátozzák például, hogy az érintett területekről származó dolgozók mikortól dolgozhatnak. Máshol visszafogják a túlórákat és ritkítják a műszakokat, hogy kevésbé legyenek fáradtak, az immunrendszerük kevésbé legyen legyengülve a dolgozóknak.

Dél-Koreában - a járványnak második legnagyobb mértékben kitett országban - is korlátozásokba kezdtek. Az SK Hynix például több száz dolgozóját küldte karanténba, a Samsung pedig ideiglenesen bezárta az egyik gyárát - ez ugyan azóta fertőtlenítés után újranyitott, de csak részlegesen.

A különféle félvezetők gyártása szintén visszaesik, ami azért is kellemetlen, mert az 5G-s eszközök idei felpörgése miatt épp növelni kellene az ezekbe szánt alkatrészek gyártását. A DigiTimes szerint a tajvani Yageo és Walsin Technology, a japán Murata és a dél-koreai Semco már most kisebb készletekről számolt be az ideálisnál - írja a techportál.