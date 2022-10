Oroszország, amely 1957-ben fellőtte a világűrbe a Szputnyik-1-et, az első ember alkotta műholdat, 1961-ben pedig az első embert juttatta a világűrbe, jelentős támadó űrkapacitással rendelkezik - akárcsak az Egyesült Államok és Kína. Oroszország 2021-ben műholdellenes rakétát indított, hogy megsemmisítse egyik saját műholdját, tehát tesztelte már az űreszközök megsemmisítésére képes eszközeit – kezdi cikkét a Reuters.

Konsztantyin Voroncov, az orosz külügyminisztérium nonproliferációs és fegyverzetellenőrzési főosztályának igazgatóhelyettese az ENSZ-nek nyilatkozva elmondta, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei a világűrt a nyugati dominancia érvényesítésére próbálják felhasználni. Vorontsov jegyzetekből felolvasva azt mondta, hogy a nyugati műholdak használata az ukrán katonai erők támogatására „rendkívül veszélyes”.

„A kvázi civil infrastruktúra legitim célpontja lehet egy megtorló csapásnak” – mondta Vorontsov az ENSZ Első Bizottsága előtt, hozzátéve, hogy provokatív, hogy a Nyugat ilyen műholdakat használ Ukrajna támogatására. Bár nem tért ki részletesen arra, hogy milyen segítségre gondol, de Ukrajnában jelenleg a Starlink műholdjai segítik az internetszolgáltatás, míg az olyan magáncégek, mint a Maxar eszközei nagyfelbontású fényképeket készítenek a térségről.

A bejelentés azért is veszélyes, mert ha Oroszország valóban műholdakat semmisít meg a világűrben, azzal rengeteg repesz keringhet majd szabadon a Föld körül, amely veszélyeztet más űreszközöket is. Akár a Nemzetközi Űrállomás, vagy telekommunikációs műholdak is megsérülhetnek a törmeléktől.

Az ukrajnai háború több tízezer halálos áldozatot követelt, aláásta a koronavírus utáni globális gazdasági fellendülést, és az 1962-es kubai rakétaválság óta a legsúlyosabb konfrontációt váltotta ki a Nyugat és Oroszország között.