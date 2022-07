Hiába volna jelentkező a szankciók után hagyott internetes űr feltöltésére, alig döcög az applikációk gyártása, és a kormány forrásait több esetben a hozzá vélten hűségesebb cégek kapják, akkor is, ha az ő programjaik jóval gyengébben teljesítenek versenytársaiknál - írta meg hétfőn a Moscow Times.

Az orosz piacról kivonuló nyugati cégek áradata közepette Mihail Misusztyin miniszterelnök már áprilisban felhívást intézett az ország informatikai közösségéhez. Akkor arra kérte őket, "ne féljenek semmitől", maradjanak Oroszországban és segítsenek egy teljesen függetlenül működő, szuverén internet kiépítésében.

Az akkori hívószóra válaszolók egyike volt a Digital Platforms, akik a Google Play letöltő felületet szerették volna helyettesíteni NashStore (a mi boltunk) néven futó alkalmazásukkal. Vlagyimir Zikov cégének több versenytársa is akadt, ám hozzájuk mérten erősnek mondható kezdése ellenére elkaszálták a projektjüket.

Nemzeti Alkalmazásbolt

Bár a Google Playt továbbra is használhatják az oroszok, az azt fejlesztő Alphabet felfüggesztette a felületen történő összes fizetéshez kötött szolgáltatás elérését Oroszországban. Amellett, hogy így most fizetni nem tudnak, fontos frissítésektől is elesnek az oroszok, és még az országukba bejegyzett vállalatok alkalmazásai is elérhetetlenné váltak.

Misusztyin az így fenyegető technológiai elszigetelődés elkerülése miatt arra utasította az orosz Digitális Fejlesztési, Kommunikációs és Tömegmédiaügyi Minisztériumot, hogy június 1-jéig hozza létre a Google Play hazai megfelelőjét, ez pedig Zikov szerint megnyitotta az utat a fejlesztők előtt.

Saját fejlesztésű Google Play klónját Zikov „szankcióbiztosként” reklámozta és bár még az út elején járnak, szerinte már most látszik, hogy fejlettebb lesz műve az eredetinél. A NashStore-t eredetileg május 9-én, a Szovjetunió Németország felett aratott győzelmét ünneplő Győzelem Napján élesítették, de fél óra működés után lekapcsolt a rendszer.

Eleve elrendelt tender

A fejlesztők egy több mint 1 millió bottal végrehajtott terheléses DDoS támadást tettek felelőssé, ami Zikov szerint az állami szponzoraik miatt érdemeltek ki. Ugyan a tulaj leginkább egy pozitív reklámként tekint a dologra, vállalkozásának már az elejétől "komoly" kihívókkal kellett megküzdeni.

A RuMarket nevű Play Store klón már áprilisban beindult, de májusban feltűnt a RuStore is, amit az orosz Facebook klónt üzemeltető VK, az állami tulajdonú Sberbank hitelezésével, a szintén orosz Kaspersky Lab kiberbiztonsági cég és a Yandex techóriás közreműködésével.

Feltehetően nem véletlen a nagyobb orosz vállalatok összedolgozása, és Zikov szerint lejátszott meccsé vált a helyzet. Hiába erősebb az ő alkalmazásuk, állami szponzoraik elpártoltak a NashStore mellől, és minden bizonnyal a RuStore lesz a befutó. Mindez annak ellenére, hogy az alkalmazás még beta tesztelés alatt áll, és a VK vezér Vlagyimir Kirijenko szerint legkorábban az év vége felé várható a tényleges indulás.

Korlátozott hozzáférés

A döntésnek azonban van egy könnyen megfogható orwelli vonala is, hiszen az orosz kormány a hónap elején olyan jogszabályt terjesztett be a Dumába, amely az állami alkalmazásbolt létrehozása mellett, annak kötelező telepítését is előírná minden okostelefonra és egyéb elektronikus eszközre is. A jogszabályt az új adatvédelmi törvényjavaslat részeként, gyorsított eljárásban a következő hetekben fogadhatják el.

Azt mindenesetre már most látni, hogy a felhasználók nem számíthatnak túl sok jóra az állami alkalmazástól. Míg az Apple App Store 4 millió, a Google Play pedig 2,5 millió alkalmazást tesz elérhetővé, addig a NashStore alig tudott ezret felvonultatni, a RuStore-on pedig még ennél is korlátoltabb a választék.

Az állami pénz aligha tudja felülírni az sokéves lemaradást, így az orosz YouTube klón RuTube - ami egészen véletlenül egy híres drag queen videóit tömörítő YouTube csatorna neve is - és a Telegram helyét átvenni kívánó Tamtam is komoly „gyerekbetegségekkel” küszködnek a mai napig. Bár esetükben legalább azt elmondhatjuk, hogy úgy-ahogy működnek.

Még ezekkel szemben is elmarad az Instagramot pótolni próbáló Rossgram, amit azután alapították, hogy az orosz médiacenzor, a Roszkomnadzor márciusban blokkolta az amerikai székhelyű vállalat. Ennek mai napig nem sikerült elindulni, és a cég oldala arra figyelmeztet, hogy internetes csalók az el nem készült alkalmazás hamis verzióját terjesztik.

Sötét kilátások

A kezdeti bukdácsolás miatt persze kár volna bírálni a friss próbálkozásokat, azonban az is kétséges, hogy hosszútávon lehet-e bármilyen esélyük felépíteni a portfóliójukat. Jelenleg a RuStore és a NashStore kínálatában is csak egy maroknyi nyugati fejlesztésű alkalmazás található, hiszen az orosz kormány által szélsőségesnek minősített nyugati közösségi oldalak (Facebook, Twitter) nélkül még kevesebb értelme van a piacukkal számolni.

Ha az orosz alternatívák kellő nagyságú piaccá is nőnék ki magukat, akkor is nehéz dolga lenne az ezt kihasználni akaró nemzetközi cégeknek, hiszen alkalmazásuk terjesztéséhez regisztrálniuk kell Oroszországban, és például a felhasználói adataikat is helyi szervereken kellene tárolniuk.

Az Apple már most sem engedélyezi letölteni a NashStore-hoz hasonló ellenőrizetlen szoftvereket, és a Kommensant.ru tech rovata szerint hasonló fellépés várható a Google-től is a hamarosan megjelenő Android 13 operációs rendszerrel.

Lehetetlen kampány

A nyugati cégek kivonulásával, és a technológiai eszközök beszállításának tiltásával az oroszok aligha álmodhatnak saját internet kialakításáról. A rendszer kritikusaként meghurcolt Alekszej Navalnijhoz köthető Internet Protection Society vezetője, Mihail Klimarev szerint az egész elképzelés csupán „egy rakás .... propaganda”.

Ahhoz, hogy bármi tartósan működőt összehozzanak, feltehetően a digitális infrastruktúra minden elemét önállóan kéne előállítaniuk a mikrochipektől az operációs rendszerekig. Szerinte bármilyen Google Play alternatíva csak egy szánalmas utánzat szintjét érheti el androidos integráció nélkül.