Egyre nagyobb veszélyben vannak az okostelefonok

Folyamatosan nő az iOS és az Android operációs rendszerek fenyegetettsége. Az Apple rendszerében több sebezhetőséget észleltek és a platformot támadó rosszindulatú programok száma is emelkedett. Az Androidnál kis csökkenést mutat a kártevők száma, de a kritikus hibákból egyre több van az ESET kiberbiztonsági cég 2019-es felmérése szerint.

Idén júniusáig 86 darab, az Android rendszert érintő biztonsági hibát azonosítottak, míg 2018-ban 611 CVE sebezhetőséget jegyeztek fel az egész évre vonatkozóan. Bár a csökkenés örömteli hír is lehetne, de a hibák 68 százaléka kritikus, 29 százaléka pedig veszélyes besorolású.

Komoly probléma még az is, hogy az Android fejlesztői platformja szerint a rendszert futtató készülékek 90 százaléka az Android Pie (9.0) valamelyik korábbi verzióját használja, az eszközök 74 százaléka pedig annyira elavult, hogy még 8.0 Android Oreo sem fut rajtuk - írja az ESET elemzését feldolgozó cikkében a Computerworld.hu, amely felhívja a figyelmet, hogy a korszerűtlen rendszerek használata nagyon kockázatos a felhasználók szempontjából. A régebbi verziókban a korábbi hibák egy része sem javítható.

Az észlelések számának csökkenésével párhuzamosan az Androidos rosszindulatú programok új variánsainak átlagos száma havonta 240-re csökkent, szemben az előző években talált havi 300-zal. További érdekesség, hogy a Win32, az MSIL (Microsoft Intermediate Language) és a VBA (Visual Basic for Applications) platformok után az Android volt a negyedik olyan architektúra, ahol a legtöbb új kártevő variáns jelent meg - áll még az összefoglalóban, amely szerint az Android esetében nagyon nagy problémát jelent az is, hogy a rendszerre fejlesztett zsarolóvírusok egyre hatékonyabbak. Példaként említik az Android/Filecoder.C kártevőt, egy szimmetrikus és aszimmetrikus titkosítást is alkalmazó változatot, amely SMS-ben terjed a felhasználó kontaktlistáját felhasználva.

Az Apple rendszere sem biztonságos

Az iOS esetében 155 sebezhetőséget fedeztek fel 2019-ben, ami 25 százalékos növekedést jelent 2018-hoz képest, és majdnem kétszerese az Android operációs rendszerben talált hibáknak. A kritikus hibák aránya viszont a megközelítőleg 20 százalékos szinttel jóval alacsonyabb, mint az Android rendszerben. Ugyanakkor az Apple rendszerére fejlesztett és észlelt kártevők száma 43 százalékkal nőtt, az alacsony szám pedig azt mutatja, hogy a bűnözők célpontja továbbra is a Google platformja, amit magyarázhat a nagyobb felhasználó szám.

Viszont ettől még az iOS-en is több veszélyes hiba van, amelyek között van olyan, amit egy frissítés idézett elő azáltal, hogy egy már korábban kijavított hibát hoztak elő újra, vagy éppen lehetővé tették a 12.4-es verzió feltörését. De a FaceTime-nak is volt olyan sebezhetősége, amit kémkedésre használhattak illetéktelenek. De idesorolható az az Exodus nevű spyware alkalmazás is, amely ez év áprilisában támadta a felhasználókat.

A jelentés készítői ezért azt javasolják, hogy a felhasználók az okostelefonok védelmére is használjanak valamilyen biztonsági eszközt, valamint ne bízzanak minden alkalmazás fejlesztőjében.