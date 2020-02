Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Egységes mobiltöltők: megvan az első határidő

Az Európai Parlament (EP) felszólította az Európai Bizottságot (EB), hogy 2020 júliusáig készítse elő azt a szabályozást, amely lehetővé teszi, hogy csak egységes töltőkkel lehessen forgalomba hozni mobiltelefonokat az EU-ban.

A képviselők 582 igen, 40 nem és 37 tartózkodás mellett hozták meg a döntést - közölte az EP. A képviselők nem szeretnék akadályozni az innovációt és az eszközök fejlesztését, de az elektronikus hulladékok mennyiségének csökkentése érdekében muszáj lépniük.

Becslések szerint globálisan évi 50 millió tonna elektronikus hulladék keletkezik, ez a szám Európában 2016-ban 12,3 millió tonna volt. Az eszközök rövid élettartama ezt a számot csak növeli.

A parlament azt is kéri a bizottságtól, hogy mindent tegyen meg annak érdekében, hogy a különböző rendszerek egymással kompatibilisek legyenek, illetve hogy növeljék a visszagyűjtött elektronikus hulladék mennyiségét.

A cél az, hogy egy új eszköz vásárlásakor ne kelljen egyben új töltőt is vásárolni. A helyzet mindenesetre sokkal jobb most, mint például 2009-ben, amikor 30 különböző töltési megoldás létezett, most viszont csak három.

Az Apple-nek fog fájni a leginkább

A hasonló javaslatokat a múltban leginkább az Apple ellenezte, hiszen az amerikai gyártó mindig is külön utakon járt töltőkkel kapcsolatban. Míg az Androidot futtató készülékek gyártói az USB-csatlakozók mellett tették le a voksukat, az Apple változatlanul lightning-kábeleket használ.

A cég éppen az ellenkezőjét állítja, mint az EP, szerintük az egységesítés növeli a hulladék mennyiségét, ráadásul megfojtja az innovációt - idézi az Apple közleményét a CNN.

Az amerikai technológiai óriás egyes termékeinél ugyanakkor már áttért az USB-C csatlakozókra.

- Vélemény Az Apple-t ismerve egyáltalán nem lenne meglepő, ha az egységes töltők helyett egyszerűen csak vezeték nélküli megoldást kínálna. Ez ugyanakkor megnehezítené azoknak az autósoknak a dolgát, akiknél nincs beépített töltőpanel. Arról nem beszélve, hogy az Apple CarPlay autós interfészt jelenleg nem minden autó támogatja vezeték nélküli használattal.