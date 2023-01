Ahogy arról már beszámoltunk , januártól Magyarországon jelentősen drágult az elektromos autók töltése a Mobiliti áremelésének következtében. A Mol Plugee novemberben emelt árat, ingyenes töltőt pedig már csak elvétve találni. Akkor viszont mennyire éri meg most az elektromos autózás?

az egyik legnagyobb töltőhálózat-üzemeltető, a Mobiliti januártól megszüntette az egységes árazást, és egyben jelentősen megemelte az árait. A leggyakoribb, 22 kilowattos váltóáramú (AC) töltőnél eddig 145 forint volt egy kilowattóra ára, most legalább 170, de akár 375 forintot is elérheti. A különböző üzemeltetővel rendelkező AC-töltők esetében nagy a szórás az árak tekintetében. Egyelőre egységes képet nehéz adni, az áruházi parkolók töltőinek díjszabása is eltérő, míg az önkormányzati Mobiliti töltőknél 285 forint/kilowattóra az ár – írja az Autopro.hu