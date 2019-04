Életmentő mobilos applikáció jelenik meg - erre önnek is szüksége lehet

Új, ÉletMentő elnevezésű applikációt vezet be az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) a Vodafone Magyarország Alapítvány támogatásával, amely gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a mentőhívást a bajbajutottak számára - jelentette be az OMSZ és a Vodafone Alapítvány. Az alkalmazást ősztől lehet ingyenesen letölteni.

A ÉletMentő applikáció, amely ősztől lesz ingyenesen letölthető, több szempontból is megkönnyíti majd a mentők munkáját - mondta el az applikáció bevezetéséről szóló szándéknyilatkozat aláírásakor Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója. Az Android és iOS rendszeren is futó app gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a segélyhívást.

Nagyon fontos eleme, hogy a hívás kezdeményezőjének számos adata azonnal láthatóvá válik a mentőszolgálat számára - emelte ki Csató Gábor. Az alkalmazás tárolja az előre feltöltött egészségügyi adatokat, melyek megjelennek a diszpécser monitorján és akár a mentőautóban található táblagépen is. Így a riasztással egyidejűleg olyan fontos tudnivalók is a mentőszolgálat rendelkezésére állhatnak azonnal, mint például a beteg kora, neme, gyógyszerérzékenységei, vércsoportja, illetve hogy cukorbeteg-e - amelyeket egyébként a diszpécser csak hosszabb beszélgetés során tudna meg. Vészhelyzetben ezek a nyert percek döntő jelentőségűek lehetnek - hangsúlyozta az OMSZ főigazgatója.

Az applikáció másik fontos előnye, hogy pontos helymeghatározást ad a betegről, illetve a bajba jutottról - elküldi ugyanis a pontos GPS -koordinátáit, melyek segítségével az is meghatározható lesz, hogy egy épületrészben hol van a bajba jutott, ami akkor válhat kritikus információvá, ha a segélyhívást követően az illető eszméletét veszti és emiatt nem tudnak vele kapcsolatba lépni.

Csató továbbá rámutatott, hogy az alkalmazás adatbázisának köszönhetően a segélykérőhöz legközelebb eső gyógyszertárak, kórházak, defibrillátorok, ügyeletek elérhetőségei is megjelennek a telefonon, illetve, ha nem a telefon tulajdonosa kerül bajba, hanem neki kell esetleg elsősegélyt nyújtania, akkor az applikáció ebben is segítség lehet: tartalmaz ugyanis egy elsősegélynyújtó kisokost is.

Szolgáltatótól független, határon átnyúló szolgáltatás

Az ingyenesen elérhető applikáció szolgáltatása minden mobilszolgáltató minden ügyfele számára elérhető lesz és 4G lefedettség nélkül is működik - hangsúlyozta Budai J. Gergő, a Vodafone Magyarország vezérigazgató-helyettese és a Vodafone Alapítvány kuratóriumának tagja. Az ÉletMentő applikációt már három országban - Csehországban, Ausztriában és Szlovákiában - sikeresen használják és ősztől Magyarországon is elérhetővé válik.

Az applikációval kapcsolatban Budai J. Gergő kiemelte: olyanok is egyszerűen használhatják, akik például nem tudnak beszélni, vagy nem értik a nyelvet, hiszen ikonok alapján egyszerűen lehet navigálni benne.

A Vodafone Alapítvány törekvése, hogy a mobiltechnológiai vívmányokat a közjó szolgálatába állítsa, főleg egy olyan kiemelten fontos területen, mint az egészségügy. Ha ezzel az applikációval csak egyetlen ember életét megmentjük, akkor már megérte - mondta a Vodafone Alapítvány kuratóriumának tagja.

Nyelvi korlátok nélkül

Az alkalmazást a Medical Information Technologies fejleszti 2014-óta, Csehországban 2016-ban jelent meg a piacon, amelyet később a szlovákiai és ausztriai bevezetés követett - mondta el az alkalmazás cseh kitalálója és fejlesztője, Filip Malenak, akinek a projektjét a cseh Vodafone Alapítvány karolta fel. Malenak szerint az alkalmazásnak már több mint egymillió regisztrált felhasználója van és eddig nagyságrendileg mintegy 30 ezer riasztás érkezett az applikáción keresztül.



Budai J. Gergő, a Vodafone Magyarország vezérigazgató-helyettese és a Vodafone Alapítvány kuratóriumának tagja (b), Filip Malenak, a Medical Information Technologies fejlesztője (k), Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója (j), Fotó: Vodafone Magyarország

Segélyhívást közvetlenül az alkalmazásból is lehet indítani, amelyet automatikusan a legközelebbi mentőszolgálat diszpécserszolgálatára futtat be az app. Az alkalmazásban - bármely olyan országban is legyünk, ahol ez a rendszer már működik - a nyelvi korlátok sem jelenthetnek akadályt, miután a feleletválasztós sablonon megadott válaszokat a felhasználó ugyan a saját anyanyelvén töltheti ki, de a megadott információkat az adott ország diszpécserszolgálatai már a helyi nyelven olvashatják, úgy ahogy a megadott kontakszemélyek infói is egységesen, nemzetközi környezetben is értelmezhető formában jelennek meg - mondta el a Napi.hu kérdésére Filip Malenak. Ez alól az opcionálisan felvitt extra információ lehet a kivétel, ahol a szedett gyógyszereket tüntetheti fel a felhasználó.

Az applikáció az adatvédelmi mumus, a GDPR követelményeinek is megfelel. Kérdésünkre válaszolva Filip Malenak elmondta, hogy az érzékeny egészségügyi adatok az ügyfél telefonján tárolódnak, azaz a mobilszolgáltatók, illetve a gyártók nem férnek hozzá azokhoz, baj esetén viszont a mentőszolgálatok minden lényegi infót megkapnak.