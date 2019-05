Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Elindul a világ első 5G mobil e-sport tornája - a díjazás 165 ezer euró

A Vodafone és az ESL - a világ legnagyobb e-sport vállalata - elindította a Vodafone 5G ESL mobil nyílt versenyt: egy mobiltelefonos játéktornát, amelynek keretében a nemzetközi e-versenysportban első alkalommal szerveznek élőben, 5G hálózaton keresztül közvetített nagydöntőt - adta hírül a telekommunikációs vállalat.

A Vodafone 5G ESL mobil nyílt versenye május 31-én indul, 2019. szeptember 29-éig tart, és azon 17 ország játékosai vehetnek részt rajta, ahol a Vodafone jelen van. A versenyben két népszerű online mobil játékkal vetélkednek a résztvevők: az Asphalt 9: Legends akciójátékkal; valamint a többszereplős, kieséses battle royale stílusú harci játékkal, a PUBG Mobile-lal.

A nemzetközi torna több, kizárólagosan online selejtező-sorozatból áll, valamint az ESL selejtezőből, amelyre az ESL One egyesült királysági, birminghami, az ESL One kölni és a Gamescom németországi rendezvényein kerül sor. Az online selejtezők bármilyen kompatibilis Android vagy iOS operációs rendszerű készüléken játszhatók, tetszés szerinti internetkapcsolaton.

Mindkét játék nagydöntőjére élőben, a Vodafone 5G hálózatán kerül sor szeptember 28-29-én a Milánói Játékhéten. Az 5G ESL mobil nyílt verseny élő játékában helyezést elérő döntősök összdíjazása 165 ezer euró, amelyből az Asphalt 9: Legends játék nyertese 14 ezer euró, a PUBG Mobile játék győztes csapata pedig összesen 40 ezer euró összegben részesül.

A játékosok a hivatalos weboldalon jelentkezhetnek az online selejtezőkre, ahol egyben további információkat is találhatnak a tornáról, a játékosok ranglistájával, a szemelvényekkel és a kommentátorok klipjeivel és videóival együtt, valamint helyszíni közvetítéseket tekinthetnek meg, és tanulmányozhatják az ESL One és a Gamescom programját.

A Vodafone 5G ESL mobil nyílt versenye a Vodafone egyre aktívabb részvételére épít az e-sport területén. A szolgáltató tavaly jelentette be, hogy kiemelt partnere lesz az ESL One és az IEM tornáknak Európa-szerte, illetve a közelmúltban hozta nyilvánosságra azt is, hogy szponzora lesz a spanyolországi "Vodafone Giants"-nek, valamint a "Mousesports"-nak, a legsikeresebb német profi e-sport csapatnak.