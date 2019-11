Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Elindult az Apple várva várt fejlesztése

Pénteken elindult az Apple TV+, a techóriás Netflixet kihívó streamelési szolgáltatása.

Az Apple TV+ egy vadonatúj streamelési szolgáltatás, amelyen a tévés és filmvilág legkiemelkedőbb szereplői által jegyzett, saját gyártású alkotások láthatók. Az előfizetésre és a műsorok nézésére november 1-jétől nyílik lehetőség az Apple TV alkalmazásban - írja a cég magyar honlapja.

Az elmúlt években a televíziós és filmes világot is teljesen átformálta a Netflix és az Amazon Prime, a két legnagyobb, a világon szinte mindenhol elérhető streaming szolgáltatója. Nem meglepő, hogy a dollármilliárdos üzletágra szemet vetettek a legnagyobb piaci szereplők: a Disney és az Apple egyaránt a nevük mögé biggyesztett Plus nevű szolgáltatásokkal indul velük harcba.

A cupertinói cég már élessé is tette a platformját a Mac, iPhone, iPad felhasználók számára. Sőt, ha valaki most vásárolt új készüléket, annak automatikusan, egy évig ingyen jár a szolgáltatás. Aki pedig előfizetne, annak az egyhetes próbaidőszak után havonta 1890 forintba kerül a saját műsorokkal is induló Apple TV+.

