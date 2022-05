Még le sem zárult a tulajdonosváltás, melynek végén Elon Musk kezébe kerül a Twitter közösségi médiavállalata, a világ leggazdagabb embere már arról ír, hogy akár fizetőssé is teheti a platformot – írja a CNBC.

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users