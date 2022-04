A Reuters belső forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a Twitter kész elfogadni Elon Musk legutóbbi, 43 milliárd dolláros ajánlatát, és hamarosan be is jelentik a döntést. Az elmúlt hetekben nehéz volt eldönteni, hogy a Tesla alapítója mennyire gondolja komolyan a legújabb tervét: a milliárdos április közepén jelentette be, hogy körülbelül 41 milliárd dollárért venné meg a népszerű közösségi oldalt.

A hírügynökség szerint a vállalat elfogadja a milliárdos legutolsó ajánlatát, ezzel összesen 43 milliárd dollárért – körülbelül 15 ezer milliárd forint –, részvényenkénti 54,20 dolláros áron kerülhet a Tesla alapítójának tulajdonába. Ezek az anonim források viszont azt sem tartják kizárhatónak, hogy az üzlet akár az utolsó pillanatban is meghiúsulhat.

A Wall Street Journal sajtóinformációja szerint a Twitter vezetősége vasárnap összeült, hogy megvitassa Musk ajánlatát, később a New York Times is ezt tudta meg a forrásaitól. A vállalat szűkszavú közleményben kommentálta a lehetséges üzletet, és azt írták, hogy továbbra is gondolkoznak az ajánlaton, és alaposan megfontolják a következő lépésüket.



Ezt a mostani hírt viszont még sem Elon Musk, sem a Twitter nem kommentálta. Utóbbi csütörtökön hozza nyilvánosságra az első negyedéves üzleti eredményeit, a CNBC szerint logikus lépés lenne még előtte reagálniuk az ajánlatára. Musk egyébként már így is 9,2 százalékos részesedéssel bír a Twitterben, ezzel ő a legnagyobb részvényes, de a vezetőséghez eddig nem csatlakozott.

Trump visszatérésében reménykednek

A hírügynökség arról is ír, hogy az amerikai képviselőház republikánusai üdvözölték ezeket a híreket, valamint felszólították a Tesla vezérigazgatóját, hogy a sikeres megállapodás utána adja vissza Donald Trump Twitter-fiókját. A legnagyobb közösségi oldalak a Capitolium tavalyi ostromát követően egymás után döntöttek arról, hogy kitiltják a volt amerikai elnököt, mert szerintük részben Trump beszédei és posztjai okozták a zavargásokat. Jim Jordan, a republikánusokat tömörítő Freedom Caucus tagja is abban reménykedik, hogy az üzlet létrejön.

Jordan és más republikánusok sokat bírálták az oldalt Trump kitiltása miatt, Elon Musk tervében viszont lehetőséget látnak, hiszen szerinte az oldalnak csökkenteni kéne a tartalmak moderációját. Musk abban is érdekelt, hogy a Twitter magáncéggé váljon, nyílt forráskódú algoritmust szeretne, és támogatja a posztok módosításának lehetőségét.