Elon Musk űrcége, a SpaceX csendben elindított egy új szolgáltatást, amely állításaik szerint kormányzati szerveknek kínál „biztonságos műholdas hálózatot”. A „Starshield” névre keresztelt szolgáltatásnak a hét első felében indult el saját weboldala - írja a Verge.

A Starlink a cég ismert műholdas internethálózata, amely vállalkozásoknak és végfelhasználóknak készült. A vállalat viszont most a jelek szerint új vizekre evez, már az állami szereplőket és a kormányokat is célba veszi. A mintegy 2200 műholddal rendelkező szolgáltatás egyébként május óta Magyarországon is elérhető, de a háború sújtotta Ukrajnában is szolgáltatnak internetet.

Dollármilliós szerződés az Egyesült Államokkal

A bejelentés nem előzmény nélküli, ugyanis SpaceX már elkezdett nyitni a szektor felé: az űrkutatási vállalat egy 2 millió dolláros szerződést kötött az amerikai légierővel, de Ukrajna számára is kulcsfontosságúnak bizonyult az orosz invázió elleni védekezés során. Segített internetet biztosítani azokon a helyeken, ahol lerombolták a hagyományos infrastruktúrákat . Az új szolgáltatásról pedig a következőket érdemes tudni:

Szárazföldi megfigyelésre és kommunikációra használatos.

Testre szabási lehetőséget kínál a kormányoknak az űrbe küldött eszközöknél.

Biztosítja az adatok végpontok közötti titkosítását.

Állítólagos jellemzői közé tartozik egy „műholdak közötti lézeres kommunikációs terminál” használata, amely lehetővé tenné, hogy a SpaceX hardvere kapcsolatban legyen a partnerműholdakkal, és ugyanazon hálózat részeként működjön.

Hozzáteszik, hogy a Starshield olyan biztonsági funkciókkal is rendelkezik, amelyek megfelelnek a legdurvább kormányzati sztenderdeknek és igényeknek. A hálózat pontos képességeit és hatókörét azonban nem részletezték. A világ leggazdagabb emberének egyébként komoly tervei vannak, 2025-re több mint 30 milliárd dollárt szeretnének keresni a műholdas interneten.