Miután sikeresen feltörték Elon Musk műholdas internetét (Starlink), a rendszert tulajdonló SpaceX furcsán hangzó bejelentést adott ki: a cég valójában örül annak, ha feltörik a hálózatát. Sőt, a vállalat még fizet is azoknak, akik felfedik a szolgáltatása bizonyos hibáit – írja az Insider.

A vállalat weboldalán azt írja, hogy azok a kutatók, akik biztonsági réseket találnak a Starlink hálózatában, majd jelentik az eredményeket, jutalomban részesülhetnek: az etikus hackerek akár 25 ezer dollárt (közel 10 millió forintot) is kaphatnak. A cég saját mérnökei egyébként folyamatosan próbálják feltörni a Starlinket, hogy javítsák a szolgáltatást és biztonságosabbá tegyék. Ezért is üdvözölnek minden kutatót, aki hozzájárulnak a hibaelhárítási programhoz.

Netről rendelt, pár ezer forintos eszközzel törte fel

Múlt héten Lennert Wouters, egy belga kiberbiztonsági kutató arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy egy 25 dolláros otthoni eszközzel sikeresen feltörte a Starlink műholdas internetét. A kutató persze nem azért követte el a támadást, hogy értékes adatokhoz jusson, hanem a hálózat hiányosságait akarta feltárni.

Az etikus hacker részletesen bemutatta, milyen biztonsági réseket talált, majd a céget is tájékoztatta ezekről. A SpaceX reagált Wouters jelentésre, és elmondásuk szerint egy szoftveres frissítéssel orvosolták is a problémákat. Később egyébként még gratuláltak is a belga kutatónak, amiért sikerült feltörnie a rendszert. A mintegy 2200 műholddal rendelkező Starlink szolgáltatása egyébként május óta Magyarországon is elérhető, de a háború sújtotta Ukrajnában is szolgáltatnak internetet.