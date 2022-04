Dave Tremper, az amerikai védelmi miniszter hivatalának elektronikus hadviselésért felelős igazgatója a szerdai C4ISRNET konferencián elmondta, hogy a Starlink gyorsabban hárított el egy orosz zavaró támadást, mint amire az amerikai hadsereg képes lett volna - írja az Insider.

Elon Musk március 25-én azt mondta, hogy a Starlink eddig ellenállt minden feltörési- és zavarási kísérletnek. Tremper megjegyzései vélhetően az első részleteket szolgáltatják a Starlink rendszereivel szembeni orosz támadásokról. A Pentagon tisztviselője szerint igazán figyelemreméltó, hogy a Starlink milyen gyorsasággal tudta kezelni ezt a problémát. A konferencián elhangzott, hogy az USA-nak rugalmasabb rendszereket kell kiépítenie az elektromágneses hadviseléshez, hogy gyorsan tudjon reagálni a hasonló fenyegetésekre.

Elon Musk segített, de nem ingyen

Az orosz-ukrán háború elején Mihajlo Fedorov, Ukrajna miniszterelnök-helyettese arra kérte a világ leggazdagabb emberének számító Elon Muskot, hogy kapcsolja rá Ukrajnát a Starlink nevű műholdas internethálózatra. Majd a SpaceX-vezér belement, ami egyébként jelentős segítség lehetett az ukránoknak, hiszen az invázió miatt szinte teljesen megszakadt az ország internetkapcsolata. Szakértők ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy a Starlink lekövethető rádiójelei akár veszélyt is jelenthetnek az ukrajnai felhasználókra.

Időközben kiderült az is, hogy Musk nem saját zsebéből, önzetlenül állta az akciót, hanem jelentős összeget is kapott mellé: a Washington Post április elején arról számolt be, hogy az amerikai szövetségi kormány több millió dollárt fizet a terminálokért, valamint azok szállításért – a The Technology 202 által megszerzett dokumentumok szerint a SpaceX 3 millió dollárnál is több pénzt kapott az Ukrajnába küldött berendezésekért.