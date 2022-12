Elon Musk kedden bejelentette, hogy lemond a Twitter vezérigazgatói posztjáról, amint talál valakit, aki „elég bolond ahhoz, hogy elvállalja ezt a munkát”. A milliárdos korábban megígérte, hogy betartja a vasárnapi közvélemény-kutatásának eredményét, amelyen a felhasználók többsége a lemondására szólította fel. Musk hozzáteszi, hogy az utódja kinevezése után a cég szoftver- és szervercsapatát fogja vezetni – írja a BBC.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.