A Twitter eltávolítja a több éve inaktív fiókokat – jelentette be Elon Musk vezérigazgató. Az intézkedést azzal indokolta, hogy „fontos az elhagyatott felhasználónevek felszabadítása”.

A Twitter irányelvei szerint a felhasználóknak 30 naponta legalább egyszer be kell majd jelentkezniük fiókjukba, hogy elkerüljék az eltávolítást a hosszan tartó inaktivitás miatt.

We’re purging accounts that have had no activity at all for several years, so you will probably see follower count drop