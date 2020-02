Elstartolt a lassú számítógépeket "felgyorsító" webes szolgáltatás

A GeForce Now hosszas béta időszak után végre stabil verzióban is rajthoz állt - és akár ingyen is használatba vehető. Az alapvetően játékok streamingelésére épülő modell lényege, hogy lassú számítógépek egy internetes platformon keresztül töltenek be nagy erőforrásigényű programokat - derül ki a HWSW cikkéből.

Az Nvidia - amely főként videókártyáiról vált ismertté - mintegy két évvel annak bejelentése után leveszi a béta címkét GeForce NOW szolgáltatásáról. A kereskedelmi rajttal az érdeklődőknek nem kell várólistákra feliratkozniuk, illetve a szolgáltatást végre stabil formában vehetik igénybe - írja a szakportál.

A fejlesztés lényege, hogy mint a Netflix esetében a felhasználók egy havidíjat fizetnek, de cserébe nem műsorokat vagy játékokat kapnak, hanem a társaság kiépített szerverkapacitását szerzik meg. Így lényegében az Nvidia "gépein" futnak az alkalmazások, amelyeket internetes szélessávon továbbítanak az előfizetőknek. Akinek gyenge számítógépe van, ezáltal "felgyorsíthatja" azt anélkül, hogy hardware-t vásárolna.

A felhasználók nemcsak a GeForce NOW-t használhatják, ha játékstreamingre vágynak: a Google is elindítja saját platformját, a a Stadiát. Az Nvidia megoldásának nagy előnye ugyanakkor van - ahogy azt a HWSW felidézi -, hogy lehetőséget ad a felhasználóknak a már birtokolt játékaik felköltöztetésére a streaming szolgáltatás felületére. Azon ugyanis akár Steam, Battle.Net, Epic vagy Uplay fiókkal is bejelentkezhetnek. Az EA és a Rockstar még nem csatlakozott a platformhoz.

A csütörtöki kereskedési napon az Nvidia részvényindexe 2,74 pontos emelkedéssel 253,50 dollára, mintegy 1,1 százalékkal emelkedett a start után (magyar idő szerint) este 9 óráig - a Nasdaq honlapja szerint.