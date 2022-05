A most átadott ELTE-Bosch Mesterséges Intelligencia Tanszéken gyakornoki, ösztöndíj- és doktori programok valósulnak meg, egyebek mellett az önvezető járművek, az ipari automatizáció, a gépi látás vagy az emberi agyműködést leképező neurális hálók területén.

A Bosch és az ELTE egyik legizgalmasabb közös kutatási területe a Level 4 és 5 szintű önvezetést támogató rendszerek fejlesztése, ahol a gépi intelligencia már teljes mértékben, emberi felügyelet és beavatkozás nélkül át tudja venni a járművek biztonságos irányítását - írta az egyetem közleményében.

A vállalatcsoport nemcsak az ipari hátteret biztosította az új tanszék számára, hanem annak fizikai megvalósításában is együttműködött. Így a lágymányosi Duna-parton a hazai felsőoktatásban példa nélküli, modern kutatási környezet, új típusú egyetemi tér jött létre, összhangban a Bosch New Way of Working megközelítésével. A megújult, 400 négyzetméteres tanszéken tantermeket, rugalmasan használható kutatói munkaállomásokat, kollaborációs teret, workshop szobát és könyvtárhelyiséget is kialakítottak.

„Az egyetemek modernizációja napjaink egyik kulcskérdése, nagy múltú tudományegyetemi karként különösen fontos küldetésünknek és felelősségünknek tartjuk a társadalmi és gazdasági értékteremtést, a 3. generációs kutatóegyetemi modell keretében. Karunk ebben a keretben nemzetközi színtéren is elismert innovációs eredményeket mutat fel. Nagy hagyományokra visszatekintő mesterséges intelligencia kutatásaink, a világ 500 legjobbja közé rangsorolt informatikusképzésünk, a Bosch csoporttal folytatott K+F+I együttműködéseink teremtették meg az alapot ahhoz, hogy a mai napon felavathassuk az ELTE-Bosch Mesterséges Intelligencia Tanszéket” – mondta el Horváth Zoltán, az ELTE Informatikai Karának dékánja köszöntőbeszédében.

Kép: ELTE

„Meggyőződésünk, hogy a leginnovatívabb nemzetközi vállalatok és a felsőoktatás együttműködése Magyarország számára kiemelten fontos, hiszen így egyre magasabb hozzáadott értékkel lehetünk jelen a gazdasági értékláncban, és az ország munkahelymegtartó képessége is jelentősen növekedhet a befektetésekért folyó globális versenyben” – emelte ki a megnyitón Szászi István, a Bosch csoport vezetője Magyarországon és az Adria régióban.