Eltűnik az ismert fényképezőmárka

Továbbad veszteséges kameraüzletágán az Olympus, a japán vállalat a JIP (Japan Industrial Partners) felé értékesíti a részleget - írja a HWSW.hu.

A japán vállalat kamerás üzletágát a VAIO-t is felvásárló JIP-nek adja el az Olympus a kameraüzletágát, mivel az már három éve folyamatos üzemi veszteséget termel. Az összeget a felek nem kommunikálták. Az akvizíció várhatóan idén szeptember 3-án zárul le.

A portál szerint már többször téma volt, hogy az Olympus túladna a részlegen, de a vállalat mindeddig tagadta az értesüléseket. Próbálkoztak a gyártási költségek csökkentésével is, de ez nem volt elég a pozitív mérleghez. Ahogy a piaci helyzetüket tovább rontotta, hogy az okostelefonos kamerák az elmúlt években rengeteget fejlődtek és sokan már nem vesznek külön fényképezőt.

A gyártó kivonulása a szegmensből azért is különösen érdekes, mert csak a Panasonic és az Olympus támogatják az MFT (Micro Four Thirds, azaz Mikro Négyharmad) formátumot, amellyel jelentősen kompaktabb és könnyebb eszközöket tudnak gyártani, a cserélhető objektívek megtartása mellett - a megoldás lényegében a kompakt és a tükörreflexes gépek közötti arany középutat jelenti. Igaz, a JIP folytatja majd a kamerák gyártását, az eddigi termékek is kaphatók lesznek.