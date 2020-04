Eltűntek a magyarok a boltokból, de a parkokból a járvány miatt sem mennek ki

A Google világszerte aktívan hozzájárul a Covid-19 elleni küzdelemhez betekintést nyújtva a járvány terjedése ellen hozott hatósági intézkedések okozta utazási, helyváltoztatási szokások bemutatásával. A ma közzétett közösségi mobilitási jelentés összesített, anonimizált adatok alapján földrajzilag és helytípusok szerint jeleníti meg a jellemző tartózkodási helyeket Magyarországra vonatkozóan is, ezzel is segítve a vírus terjedésének megelőzését. A boltokról, pihenési, üdülési célpontokról lemondtunk, munkába is kevesebbet járnak a magyarok, de a parkokba így is sokan mennek.

A világon terjedő új koronavírus-betegség miatt egyre kevesebb olyan ország van, amelyik nehozna szigorú, az emberek helyváltoztatását korlátozó intézkedéseket. Kezdve a határok lezárásával, egészen a kijárási korlátozásokig számos tényező befolyásolja, hogyan és hova mennek az emberek. Bár az utcán tapasztaltak alapján mindenkinek lehet egy meggyőződése, hogyan hat a mikrokörnyezetére a járvány, a különböző kormányok pedig próbálják nyomon követni, hogy egy-egy nemzet hogyan engedelmeskedik a tilalmakhoz, eddig igazán pontos képet senki sem tudott adni a kialakult helyzetről. Most a Google összesítette a Maps szolgáltatásuk adatait, amely a felhasználók mozgása alapján értékelte a forgalom- és jelenlétcsökkenéseket. Bármit meg lehet tenni a dolgozókkal a rendkívüli helyzet miatt - rengeteg a panasz A cég közlése szerint a Google Térképen aggregált és anonim adatokat használnak hagyományosan is, hogy megmutassák, mennyire zsúfoltak különböző helyek, segítve ezzel a forgalmi dugók azonosítását vagy egy helyi vállalkozás csúcsidejének meghatározását. A közegészségügyi tisztviselők szerint ez a típusú aggregált és anonim adat segítheti munkájukat, hiszen kritikus döntések alapját adják a Covid-19 elleni küzdelem során. A társaság ezért közzétette mobilitási jelentését országokra bontva, ami árulkodó arról, hogy mi változott az otthoni munkavégzés, a kijárási tilalmak és más, a világjárvány görbéjének ellaposítását célzó intézkedések nyomán. Ezeket a jelentéseket úgy alakították ki, hogy minél hasznosabbak legyenek, miközben betartják a szigorú adatvédelmi protokollokat és irányelveinket. "A jelentés összesített, anonimizált adatokat használt a helyváltoztatások tendenciáinak feltérképezésére földrajzilag, olyan helytípusok szerint kategorizálva, mint például rekreációs helyek (pl. éttermek, mozik, színházak, stb.), élelmiszerboltok és gyógyszertárak, parkok, tranzitállomások, munkahelyek vagy lakóépületek. Több hét trendjét mutatjuk be, a legfrissebb adatok pedig az elmúlt 48-72 órán alapulnak. Miközben a látogatások százalékpontos növekedését vagy csökkenését ábrázoljuk, nem osztjuk meg a látogatások abszolút számát. Az emberek magánéletének védelme érdekében egyetlen ponton sem kerülnek elérhetővé személyes azonosításra alkalmas információk, például az egyén tartózkodási helye, elérhetőségei vagy mozgása" - közölte a szoftveróriás. A Magyarországról szóló jelentés szerint több mint 40 százalékkal kevesebben mentek boltokba, de 66 százalékkal csökkent a mozik, színházak, éttermek látogatottsága is az átlagoshoz képest. Eközben viszont a parkokba, kutyafuttatókba csak 7 százalékkal kevesebb ember ment ki, ami nem mondható igazán nagy eltérésnek. A nagy forgalmi csomópontokat 53 százalékkal kevesebben keresték fel, ami egybe csenghet azzal, hogy a járvány miatti válságban sokan elveszítették a munkájukat, valamint a legtöbb cég home office-ra állt át. Ezt mutatja, hogy a munkahelyeken 32 százalékos a forgalomcsökkenés, miközben 10 százalékkal többen a lakóövezetekben vannak. Itt kaphat információt Magyarországon Ha kérdése van a koronavírussal kapcsolatban, hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központot a 06-80-277-455-ös és a 06-80-277-456-os számon. Az információs vonal a hét minden napján 24 órában elérhető, mobil- és vezetékes telefonról is tárcsázható. A vonalakon szakemberek adnak információt az új koronavírusról. A fertőzésről folyamatosan frissülő információk a koronavirus.gov.hu nnk.gov.hu A fertőzésről folyamatosan frissülő információk avagy azweboldalon érhetők el. A koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs e-mailes elérhetősége: koronavirus@bm.gov.hu . A levelekre a központ a lehető legrövidebb időn belül ellenőrzött, hiteles választ küld.