Emoji-dömpinget kapnak az okostelefonosok

Összesen 117 új emoji érkezik 2020-ban az okostelefonokra és a webes üzenetküldőkre.

2020 második felében, várhatóan szeptember-október folyamán jelennek meg az Emoji 13.0 újdonságai, miután a Unicode Consortium jóváhagyta a rajzokat, és megalapozza beépítésüket a március 10-re tervezett Unicode 13.0 frissítéssel - írja a PC World.

Az okostelefonokon a szöveges üzenetekben használható figurák, ábrák közé bekerül a jegesmedve, a fóka, a légy és a giliszta, de lesz vécépumpa, ölelkezés is. Valamint gendersemleges figurákat is beépítenek. Várhatóan az Apple, a Google, valamint a közösségi oldalak is elkészítik a saját változataikat.

Az alábbi videón látható az összes újdonság.