Érkeznek a második generációs felhőszolgáltatások

A vállalatoknak 2025-re teljes körű felhőstratégiára lesz szükségük, és új megközelítéssel kell megtervezniük a felhő-alapú IT környezetre való átállásukat az Oracle szoftverfejlesztő és informatikai szolgáltató konszern legfrissebb előrejelzése szerint - írja az MTI.

A felhőszolgáltatók és az általuk támogatott vállalatok is egyre inkább kihasználják majd a második generációs felhőmodellek nyújtotta technológiai újdonságokat, így a magasabb fokú biztonságot, a jobb árfekvést, illetve az automatizálási képességeket.

Az Oracle összegyűjtötte a 10 legfontosabb felhőtechnológiai trendet is: az idén a vállalatok már nemcsak kísérletezgetnek az új technológiákkal, hanem a gyakorlatban, többféle területen alkalmazzák is azokat az új üzleti lehetőségek kiaknázásában. 2019-ben a vállalatok már gyorsabban adaptálják a legújabb technológiákat, mint a fogyasztók - ideértve a mesterséges intelligenciát (AI), a blokkláncokat, a digitális asszisztenseket, a szerver nélküli megoldásokat és az IoT-eszközöket (Internet of Things - a dolgok internete: a világhálóra csatlakozó intelligens használati eszközök kapcsolódása).

Az Oracle előrejelzése szerint a legfontosabb trend idén, hogy a második generációs felhőszolgáltatók teljes adatközpont cserét tesznek lehetővé. Az első generációs felhőmodellek többsége leginkább az alapvető képességekre koncentrált - kis költségigényű, általános célú szerverek (commodity server), adattárolók, hálózat, megosztott bérlés -, amivel nagy sikert arattak a piacon. A második generációs felhők már sokkal összetettebb munkaterhelést és üzemkritikus rendszereket is elbírnak.

A vállalati munkafolyamatok 80 százaléka a felhőben zajlik majd. A vállalati IT-rendszerek felhőbe való migrációja megállíthatatlan ütemben zajlik, az átállás pedig újféle eszközökre teremtett igényt. A felhőbe való átállás legnagyobb előnyei a kereskedelmi cégek pénzügyi alkalmazásaiban mutatkoznak majd meg, az átlagos kasszarendszerektől a nagysebességű pénzügyi tranzakciós rendszerekig - írták.

Az AI lesz minden új generációs alkalmazás alapja. Idén becslések szerint több adatot generál az emberiség, mint az előző 5000 évben összesen. Az ügyfélkapcsolatok 70 százaléka automatizált lesz, a fejlesztők száma tízszeresére, a termelékenység 400 százalékkal növekszik 2025-re.