Az új jogszabály célja, hogy a vállalkozások számára kiegyenlítettebbé váljanak a versenyfeltételek, egyszerűsödjön a határokon átívelő e-kereskedelem, az uniós vásárlók pedig könnyebben átláthassák az árképzést és a különböző választási lehetőségeket - közölte az Európai Bizottság.

A csütörtökön érvénybe lépő változások mind az EU-n belüli, mind az EU-n kívüli kereskedőktől történő online vásárlást érinteni fogják.

Az új szabályozás értelmében megszűnik az EU-n kívüli vállalatok által az EU-ba szállított, 22 eurónál kisebb értékű termékek áfamentessége, azaz az EU-ba belépő valamennyi áru áfaköteles lesz, ugyanúgy, mint az uniós vállalkozások által értékesített áruk. Az Európai Bizottság ezt a döntést azzal magyarázza, hogy a tapasztalatok azt mutatják – amit tanulmányok is alátámasztanak –, hogy sokan visszaéltek ezzel a mentességgel. Az EU-n kívüli "gátlástalan eladók" például gyakran helytelenül címkézték fel az áruszállítmányokat annak érdekében, hogy mentességben részesüljenek, így ezek a vállalatok uniós versenytársaiknál kedvezőbb árakon tudták eladásra kínálni portékáikat. Ez becslések szerint évente 7 milliárd eurós kiesést okozott az uniós államkincstáraknak, más adófizetők számára pedig nagyobb adóterhet eredményezett.

Változik az a szabály is, miszerint az elektronikus kereskedelmet folytató értékesítőknek mindazokban a tagállamokban áfaregisztrációval kell rendelkezniük, ahol teljes árbevételük meghalad egy bizonyos (országonként eltérő) értékhatárt. Július 1-jétől ezeket a különböző értékhatárokat egy 10 ezer eurós közös uniós küszöbérték váltja fel, amely felett a kereskedőknek az áfát abban a tagállamban kell megfizetniük, ahol a termékeket leszállítják. Az érintett vállalatok működésének egyszerűsítése és más tagállamokba irányuló értékesítő tevékenységük megkönnyítése érdekében az online értékesítők mostantól regisztrálhatnak egy „egyablakos” elektronikus portálon, ahol az EU egész területére vonatkozó összes áfakötelezettségüket teljesíthetik. Egy hasonló rendszer már több éve működik az elektronikus szolgáltatások határokon átívelő értékesítése terén - jegyzi meg a Bizottság közleménye.

Hasonlóképpen, az egyablakos importügyintézés bevezetése a nem uniós eladók számára lehetővé fogja tenni, hogy könnyedén szerezhessenek áfaregisztrációt az EU-ban, valamint biztosítja, hogy a megfelelő összegű áfa folyjon be a megfelelő tagállam költségvetésébe. A fogyasztók számára ez sokkal nagyobb átláthatóságot jelent: ha az egyablakos ügyintézési rendszerben regisztrált EU-n kívüli kereskedőktől, illetve platformoktól vásárolnak, az eladó számára fizetendő ár magában fogja foglalni az áfát. Emiatt a vám- és futárszolgálatok nem tarthatnak majd igényt további áfaösszegekre sem, amikor az áruk megérkeznek a fogyasztó országába. Az EU-n kívüli vállalatok már most is nagy számban regisztrálnak az egyablakos importügyintézési rendszerbe, ideértve a világ legnagyobb online piactereit is - teszi hozzá a Bizottság közleménye.