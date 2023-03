A BME hétfői közleménye szerint a magyar intézmények a hét évesre tervezett projekt során a kvantumos hibajavítás megvalósítási módjai és hibatűrő számítások mellett a kvantumszámítógép működéséhez szükséges programokat fejlesztik. A Műegyetem részéről a Természettudományi Kar Elméleti Fizika Tanszékének szakemberei, Asbóth János Károly és Pályi András egyetemi docensek vezetik a kutatásokat.

Az OpenSuperQPlus (Open Superconducting Quantum Computers) az OpenSuperQ projekt folytatása, amelynek keretében március elsejétől Magyarország mellett a közös munkába kapcsolódik még Franciaország, Hollandia, Finnország, Németország, Svédország és a kvantumkutatással foglalkozó több startup is.

A konzorcium a projekt első fázisában, a következő 3 és fél évben, több hardver- és szoftverértékelő rendszert és először egy 100 kvantumbites kvantumszámítógépet hoz létre a speciális alkalmazások működtetéséhez.

A projekt második fázisa ezek alapján foglalkozik majd az 1000 qubites kvantumszámítógépes rendszer kritikus komponenseivel és a továbbfejlesztés technológiai irányvonalainak meghatározásával. A fejlesztés a vegyipar, az anyagtudomány, az optimalizálási kihívások és a gépi tanulásban történő kvantumszimuláció területein hozhat nagy horderejű változásokat a jövőben.

Az OpenSuperQPlus projekt működését az Európai Unió a Horizon Europe keretprogram tematikus alapjából 20 millió euróval (7,56 milliárd forint) támogatja. A BME Természettudományi Kara a projekt első fázisának időszakára 274 ezer euró (mintegy 100 millió forint) támogatásban részesül, amelyet tudományos kutatási tevékenységére fordíthat.

A kvantumtechnológia megjelenik az oktatási tevékenységben is: a BME idén ősszel, Magyarországon elsőként fizikus-mérnök képzést indít, melynek során a hazai és külföldi hallgatók a kvantumtechnológiai, illetve nanotechnológiai kutatás-fejlesztéshez szükséges tudást sajátíthatják el.

???? We are happy to announce that OpenSuperQ is entering a new phase with the follow-up project #OpenSuperQPlus‼️



The now 28 partners are working on a 100-qubit #QuantumComputing system in the medium term with the goal of scaling it to 1,000 #qubits❗️



???? https://t.co/hKyv2HLpVv pic.twitter.com/B5v7J1d2TA