Év végére kiderült, mi érdekli igazán a magyarokat

A Google összesítette, hogy keresőjében mely kifejezések, illetve események voltak a legkeresettebbek 2019-ben. A magyarok az önkormányzati választásokra kerestek rá a legtöbbször, de Andy Vajna, a Csernobil-sorozat, az űrhajós diéta és a csirkemell receptek is nagyon érdekelte őket.

A Google nyilvánosságra hozta a 2019-es keresési trendeket. Ezek a globális és országos listák megmutatják, milyen témák és események ragadták meg az internetezők figyelmét (azon kereséseket összesítették, amelyek 2019-ben hosszabb időn keresztül kiugró forgalmat eredményeztek a 2018-as keresésekhez képest).

"Az év keresései" oldalon a magyar és globális listák mellett a felmérésben résztvevő 74 ország legnépszerűbb témái szerepelnek, többek között a popkultúra, a sport, a zene, a politika és a hírek terén.

A magyar abszolút lista élén a tavalyi évhez hasonlóan idén is egy politikai esemény áll: az önkormányzati választások. Ezt követi Andy Vajna és a Notre-Dame, a top 10-be pedig felkerült még többek között a berlini fal leomlása és az európai parlamenti választások is. A sorozatok közül a Csernobil és a Drága örökösök voltak a legkeresettebbek, a könyvek között a Trónok harca és a Miután kerültek az élre. Sporteseményeknél a női kézilabda-világbajnokság és a Magyarország-Uruguay futballmeccs, a fesztiválok közül pedig a Strand és a Volt fesztiválok érdekelték leginkább a magyar internetezőket - írta közleményében a Google..



Globális lista, top 10 keresés:

1. India vs South Africa (krikett vb-mérkőzés)

2. Cameron Boyce

3. Copa America

4. Bangladesh vs India (krikett vb-mérkőzés)

5. iPhone 11

6. Game of Thrones (Trónok harca)

7. Avengers: Endgame (A Bosszúállók: Végjáték)

8. Joker

9. Notre Dame

10. ICC Cricket World Cup (krikett vb)



Magyar lista, top 10 keresés:

1. Önkormányzati választás

2. Andy Vajna

3. Notre-Dame

4.Love Island

5. Cameron Boyce

6. Exathlon

7. Black Friday

8. Csernobil (sorozat)

9. Berlini fal leomlása

10. Európai parlamenti választás

Magyar top 10 keresés sorozatra:

1. Csernobil

2. Drága örökösök

3. Mintaapák

4. Trónok harca

5. Mi kis falunk

6. The Mandalorian

7. Eufória

8. A tanár

9. Rick and Morty

10. Leaving Neverland

Magyar top 10 keresés sporteseményre:

1. Női kézilabda-világbajnokság

2. Magyarország - Uruguay (foci)

3. Magyarország - Szlovákia

4. Copa América

5. Labdarúgó-Európa-bajnokság

6. Magyarország - Wales

7. Magyarország - Horvátország

8. UEFA-bajnokok ligája

9. Tour de Hongrie

10. Liverpool - Barcelona



Magyar top 10 keresés mozifilmekre:

1. Joker

2. Miután

3. Marvel kapitány

4. Volt egyszer egy Hollywood

5. Bosszúállók: Végjáték

6. Aquaman

7. Két lépés távolság

8. Csillag születik

9. Annabelle 3

10. Az 2

Magyar top 10 keresés könyvre:

1. Trónok harca

2. Miután

3. Két lépés távolság

4. Meg se kínáltak

5. Piedone nyomában

6. A szürke ötven árnyalata

7. Csernobili ima

8. Bogyó és Babóca

9. Bea konyhája

10. Így lettem (Michelle Obama)

Magyar top 10 keresés receptre:

1. Csirkemell recept

2. Medvehagyma recept

3. Tiramisu recept

4. Tarja recept

5. Karaj recept

6. Fasírt recept

7. Édesburgonya recept

8. Spárga recept

9. Mascarpone recept

10. Bulgur recept

Magyar top 10 keresés diétára:

1. Űrhajós diéta

2. Regenor diéta

3. Keto diéta

4. Stockholm diéta

5. Fehérje diéta

6. Tojás diéta

7. Koleszterin diéta

8. Epe diéta

9. Intermittent fasting diéta

10. Almaecet diéta

Magyar top 10 keresés telefonra:

1. iPhone 11

2. Huawei P30

3. Samsung Galaxy S10

4. Huawei Mate 20 Pro

5. Huawei P20 Lite

6. Huawei P20

7. Huawei P30 Lite

8. iPhone 11 Pro

9. Samsung Galaxy A50

10. iPhone XR