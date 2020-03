Extremisztánban élünk? Mérő Lászlót kérdezzük

Új videóinterjú-sorozatot indítunk Out of the Box címen, melynek lényege, hogy a karanténból kitekintve más szempontokból nézzük a járványhelyzetet. Tisztázzuk, hogyan hat ránk a home office, maguk a cégvezetők mondják el, hogy éri őket a válság, vagy épp azt, mik a matematika vagy a pszichológia válaszai átalakult világunk kérdéseire. Első interjúalanyunk ezért Mérő László, az ELTE matematikusa és pszichológusa. Arról kérdezzük, hogy a jelenlegi helyzet hogyan írható le Átlagisztán és Extrémisztán világában.

Új online videókonferencia- és interjúsorozat indul hétfőtől a Napi.hu-n Out of the Box néven. A koronavírus-járvány epidemiológiai vagy makrogazdasági kérdéseivel jelenleg sokat foglalkozunk, de most hogy az emberek nagy része a saját otthonába, dobozába van zárva, új kérdések is felvetődnek. Mit tudnak tenni a cégek, éttermek, vagy éppen a kreatívipar a home office világában, hogyan hat ránk a szeparáltság, milyen lehet a jövőnk? Például ezekre a kérdésekre keressük a választ a most induló műsorokban, hogy kicsit kitekinthessen mindenki a megszokottságból és a dobozból, amibe kényszerültünk.

Az Out of the Box első adásában Mérő Lászlóval beszélgetünk Átlagisztánról és Extremisztánról. Az, hogy milyen is ez a két világ, mik a különbségeik a szakértő egy korábbi előadásából könnyen megérthetők. A megszokott, jól leírható világot időnként egy másik váltja fel. Ez teljesen másként működik, hasonló, de más törvényszerűségeknek engedelmeskedik, így eltérő módon kell alkalmazkodnunk hozzá.

"Átlagisztán kiszámítható, előrejelezhető, birodalmában hasznos és célravezető a konformizmus, a szabálykövetés. Átlagisztánban az okos ember jól előre tudja jelezni a jövőt, sőt, technikák készülhetnek az előrelátásából. Az elmúlt századokban ez volt a fejlődés motorja. Extremisztánnak is vannak törvényszerűségei, csak még nem ismerjük őket.

Nagyon kicsi és nagyon nagy kockázatokat érdemes vállalni, közepeseket nem. Extremisztán okos embere tisztán látja, hogy lehetetlen a jövőt akár közelítőleg is előre jelezni, mégis tud előre alkalmazkodni hozzá, bármikor, bármire konvertálható tudása van. Extremisztánban önálló értékké válik az okos egyszerűség."

Az első beszélgetésben azt járjuk körül, hogy most Átlagisztán szüleménye-e a járvány, és Extrémisztán válasza rá a drasztikus karanténintézkedések bevezetése, valamint a gazdaság teljes bénultsága. Mennyire adnak fals biztonságérzetet az olyan arányok, hogy közel 800 ezer fertőzött van, miközben a Földön lassan 7,7 milliárd ember él. Hisztéria, hogy egy ilyen kicsinek tűnő szám miatt a fejlett világ közel 2 milliárd emberének életét korlátozzuk, vagy szükséges reakció, hogy ne legyen nagyobb baj.

