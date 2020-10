Ez lehet a siker titka a járvány alatt is

A vállalkozások életében felértékelődött a digitalizáció, az IoT megoldásokról nagy többségük azt gondolja, hogy aki nem alkalmaz ilyen megoldásokat, az öt éven belül érzékelhető lemaradásban lesz - derül ki a Vodafone legfrissebb felméréséből. Az is látszik, hogy a vállalatok egyre jobban bíznak a technológiában.

Vodafone Business közzétette a globálisan 1639 vállalkozás bevonásával készült IoT Spotlight jelentést, melynek keretében azt vizsgálták, hogy a különböző IoT (Internet of Things - dolgok internete) megoldások miként hatnak a vállalkozások működésére.

Az IoT Spotlight (korábban IoT Barometer) című jelentésében a vállalat évről évre megvizsgálja, hogy miként viszonyulnak a vállalkozások az IoT megoldások alkalmazásához. Az idei riport megállapította, hogy az IoT megoldások alkalmazása mérettől és ágazattól függetlenül hatással van a vállalkozások sikerességére.

A járvány idején kérdezték a vállalatokat

Az idei IoT Spotlight jelentés különlegessége, hogy a koronavírus járvány idején kérdezték a vállalkozásokat, abban az időszakban, amikor egyik napról a másikra kellett átalakítaniuk munkamódszereiket és prioritásaikat. Az elmúlt időszakban a vállalkozások életében is felértékelődött a digitalizáció szerepe, a technológiát alkalmazók 77 százaléka az elmúlt időszakban felgyorsította IoT projektjei ütemét.

Az IoT-t alkalmazó vállalatok egyértelműen úgy vélik, hogy a technológia létfontosságú volt tevékenységük megőrzéséhez: 84 százalékuk szerint a világjárvány idején nagyrészt ez segítette az üzletmenet folytonosságának fenntartását. Sőt, az IoT megoldások alkalmazását fontolgató vállalkozások 73 százaléka is egyetért abban, hogy a világjárvány fel fogja gyorsítani a technológia elterjedését.

A kutatás rámutatott arra, hogy a megkérdezett vállalkozások 87 százaléka egyetért abban, hogy az IoT alkalmazása emelte üzleti stratégiájának színvonalát. A megkérdezettek szinte kivétel nélkül (95 százalék) azt állítják, hogy megtérültek az IoT befektetéseik, sőt 55 százalékuk szerint ennek köszönhető, hogy működési költségeik átlagosan 21 százalékkal csökkentek.

A megkérdezettek 59 százaléka gondolja úgy, hogy az IoT által biztosított adatok elengedhetetlenek a vállalkozások döntéshozatalának támogatásához, többségük (84 százalék) pedig azt állítja, hogy az IoT-nak köszönhetően most már olyan dolgokat tudnak megtenni, amelyekre korábban nem volt lehetőség. A válaszadók 84 százaléka emellett azt is kiemelte, hogy az IoT-adatok segítséget nyújtanak fenntarthatósági céljaik elérésében.

Az előnyök felülmúlják a kockázatokat

A vállalkozások az IoT-t a jövőre való felkészülés alapelemének tekintik. Olyannyira, hogy 73 százalék szerint azok a szervezetek, amelyek nem alkalmaznak IoT-s megoldásokat, öt éven belül érzékelhető lemaradásban lesznek.

Míg a korábban a kiberbiztonság volt az egyik fő akadálya annak, hogy a vállalkozások nyissanak az IoT alkalmazása felé, az IoT Spotlight 2020 szerint ezek az aggodalmak jelentős mértékben csökkentek: a vállalkozásoknak most már csupán 18 százaléka tartja ezt a tényezőt az IoT alkalmazása útjában álló három legfontosabb akadály egyikének.

A versenyképesség terén mutatkozó jobb eredményekkel (43 százalék) együttesen mindez azt jelzi a Vodafone szerint, hogy az ezen technológiát alkalmazó vállalkozások szerint az IoT által kínált lehetőségek jelentősen felülmúlják a bevezetéssel kapcsolatos kihívásokat.

Mi a helyzet Magyarországon?

Király István, a Vodafone Magyarország vállalati szolgáltatásokért felelős vezérigazgató-helyettese szerint az IoT Spotlight eredményeiből is látszik, hogy a vállalkozások évről évre egyre többet fektetnek be ilyen megoldásokba, egyre jobban bíznak benne, és egyre fejlettebb megoldásokat alkalmaznak. Rövidtávon az IoT felhasználói továbbra is élvezhetik a költségcsökkenés és a növekvő hatékonyság előnyeit, ám az egyre ambiciózusabb projektek lehetőséget nyújtanak az üzleti modellek módosítására is - jegyezte meg a vezérigazgató-helyettes.

A Vodafone közleményéből kiderül, hogy Magyarországon az IoT-t elsősorban az ipar használja, olyan feladatokra, mint például a gyártósorok optimalizálása. Ugyanakkor egyre több olyan megoldást tesztelnek és vezetnek be, amely a lakosság számára is kézzelfogható előnyökkel szolgál. Ezek közé tartozik többek között a Budapest belvárosában elérhető, a Vodafone IoT szenzorai által támogatott okosparkolási megoldás, melynek révén mobilapplikáció segítségével követhetők nyomon a parkolóhelyek foglaltsági adatai - ezzel jelentős mennyiségű időt spórolva az autóval közlekedőknek.