Ez lesz a Facebook következő nagy dobása

A Facebook megerősítette, hogy 2020-tól saját valutát vezet be Libra néven - számolt be a G7.hu a Verge híre alapján.

A fizetőeszközről napok óta terjengenek a találgatások, így bejelentése nem meglepetés, a részletekkel azonban csak most állt elő a cég. A Verge szerint a Libra mögött blokklánc alapú technológia lesz, de az eszköz mégsem spekulatív valutának készül. Nem lesz belőle új bitcoin, az alapjéát a mögé tett valós vagyoni érték fogja adni.

A tervek szerint kezdetben az lesz a Libra szerepe, hogy pénzt lehessen vele küldeni két olyan felhasználó között, akinek nincs bankkapcsolata, ami egyértelműen arra utal, hogy a pénz először a fejlődő világban fog megjelenni - írta a portál.

A végső cél egy olyan decentralizált, globális fizetőeszköz megalkotása, amely olyan stabil, mint az amerikai dollár, gyakorlatilag bármiért lehet vele fizetni, és mértékegysége lehet különféle pénzügyi szolgáltatásoknak, például hiteleknek.

Bár a Libra mögött a Facebook áll, a kezdeményezéshez egy nonprofit szövetség is kapcsolódik, amelybe a pénzügyi, a távközlési és a kereskedelmi világ néhány nagyágyúja is beszállt. Benne van a szövetségben többek között a Mastercard, a Visa, a PayPal, a Spotify, az Uber, de még a Vodafone is.

A világ lakosságának 31 százalékának, azaz 1,7 milliárd embernek nincs banki kapcsolata.