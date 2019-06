Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ez tényleg a világ valaha volt legdrágább válása

A következő napokban megtörténik minden idők legdrágább válása: bírói döntés értelmében Jeff Bezosnak, az Amazon alapítójának 38 milliárd dollárnyi Amazon.com Inc.-részesedést kell átadnia a feleségének, MacKenzie Bezosnak.

Az eddigi rekordot, amit Alec Wildenstein válása tartotta, 3,8 milliárd dollárral - számolt be a Yahoo News híre alapján a 444.hu.

A jelenleg 55 éves Jeff Bezos így is a világ leggazdagabb embere maradhat a 12 százaléknyi, 112 milliárd dollárt érő Amazon-részesedésével. A 49 éves MacKenzie Bezos viszont ezzel sem lett a leggazdagabb nő, ugyanis a L'Oréalt megöröklő Françoise Bettencourt Meyersnek 45,6 milliárdja van.

Még április elején jelentették be, hogy MacKenzie Bezos az Amazon 4 százalékának tulajdonosa lett, az alapító részaránya 12,3 százalékra csökkent. A szavazati jogokat azonban Jeff Bezos gyakorolja MacKenzie részvényei felett, ami azt is jelenti, ha a volt feleség eladja részesedését, a vevőnek is át kell adnia a szavazati jogokat Jeffnek. A válással a volt feleség a világ negyedik leggazdagabb asszonya lett.

A 49 éves MacKenzie Bezos író, San Franciscóban nőtt fel. A Princeton Egyetemen végezte tanulmányait és akkor ismerkedett meg Jeff Bezossal, amikor egy New York-i kockázati tőkealaphoz jelentkezett munkára. A házaspárnak négy gyermeke van, lányukat Kínából fogadták örökbe.

Egy tavalyi berlini konferencián Bezos arról beszélt, hogy az Amazon 1994-es létrehozásánál létfontosságú volt Mackenzie támogatása, felesége végezte a könyvelést az online kereskedés első évében. "Ha szerető és támogató emberek vannak az életedben, mint MacKenzie, a szüleim, nagyapám, nagymamám, képessé válsz arra, hogy kockázatot vállalj."

Május végén pedig MacKenzie Bezos azt ígérte, hogy vagyona legkevesebb felét eladományozza majd. Szavai szerint aránytalanul nagy pénzhez jutott a válással, ezért keményen fog dolgozni azon, hogy addig adományozzon, míg a széf ki nem ürül.