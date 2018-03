Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ezek voltak idén a nyerő ötletek

Nyolcadik alkalommal rendezték meg az ország egyik legnépszerűbb innovációs seregszemléjét. Az Invitech InnoMax Díj pályázatán egy vállalkozások energiahatékonyabb és így gazdaságosabb működését segítő platform, egy hátrányos helyzetű gyermekek számára szervezett készségfejlesztő program, illetve egy a környezetünkben szükséges zöldfelület méretét meghatározó alkalmazás is díjazott lett.

Az Invitech Solutions tavaly októberben írta ki innovációs pályázatát, ismételten meghirdetve az Invitech InnoMax Díjat, amelyre ez alkalommal két - Business és Nonprofit - kategóriában lehetett nevezni. Ezúttal is több mint száz nevezés érkezett. Az Invitech Solutions a szakmai támogatáson felül pályázatonként 500 ezer és 2 millió forint közötti összeggel jutalmazta a nyerteseket - olvasható a vállalat közleményében.

A Business kategóriában számos olyan üzletileg és társadalmilag is hasznos elképzeléssel találkoztunk, melyek komoly perspektívával rendelkeznek. A Nonprofit pályázatok esetében szintén olyan célkitűzések mellé állhattunk oda, amelyek egyértelműen a jövő kihívásai felé fordulnak, ilyen a fenntarthatóság, a környezettudatosság erősítése, valamint a fiatalok tudás- és készségfejlesztése - mondta Solymár Károly Balázs a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) infokommunikációért felelős helyettes államtitkára.

Mindkét kategóriában számos támogatásra érdemes pályázat futott be - mondta a díjátadón David Blunck, az Invitel Csoport vezérigazgatója (képünkön), aki szerint ez is azt mutatja, hogy az InnoMax Díj nagy lökést tud adni azoknak a kezdeményezéseknek, amelyek az információs technológia révén teszik jobbá mindennapjainkat. "Hiszünk az informatika jövőformáló erejében, ezért dolgozunk, és ezért visszük tovább az InnoMax Díjat is" - hangsúlyozta a vezérigazgató.

A Business kategória nyertese az Energrade Kft. lett a vállalkozások energiahatékonyabb működését segítő, IoT-technológiát (dolgok internete - IoT) alkalmazó platformjával. Az innováció lényege a vállalatok működését a felhasznált energiamennyiség szempontjából monitorozó megoldás, melynek révén akár 40 százalékos energiaköltség-megtakarítás is elérhető.

A kategória második helyezettje a Patika.net Zrt. lett egy teljesen automatizált, felhőalapú online gyógyszertár-hálózat tervével, a harmadik helyezett pedig az Ultinous Zrt. lett személyfelismerő-rendszerének fejlesztési tervével.

Az idén is a Magyar Adományozói Fórum szakmai támogatásával szervezett Nonprofit kategória szintén izgalmas feladatot adott a zsűrinek, és rendhagyó módon hat szervezet is díjazott lett magas színvonalú anyagával - derül ki a közleményből.

A Járókelő Közhasznú Egyesület egy digitális térkép tervéhez nyert támogatást, ez a gyalogosok mindennapi életét könnyíti majd meg azzal, hogy bejelölhetőek lesznek rajta például az elkopott felfestések, a közlekedőket akadályozó tereptárgyak, valamint arról is információt nyújt majd, hogy mikorra javítják ki ezeket az illetékes hatóságok.

A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület egy olyan alkalmazáshoz kap támogatást, amely megmutatja, hogy a környezetünkben elhelyezett növények mennyisége elegendő-e ahhoz, hogy pótolni tudja az általunk elhasznált levegőt, vagy biztosítani tudja-e a megfelelő páratartalmat.

A Pro Gemmo Alapítvány egy digitális munkafüzettel pályázott. Ennek segítségével mindenki praktikus ötleteket kaphat ahhoz, hogy környezettudatosabban éljen a mindennapokban és minél ökobarátabbá tehesse otthonát.

A nyertes pályázatok között a környezetünket élhetőbbé tévő fejlesztések mellett, az oktatás is nagy hangsúlyt kapott. Az Informatika a Látássérültekért Alapítvány például egy digitális információs csomagon dolgozik, amelynek segítségével akadálymentessé válhat a természettudományos tantárgyak oktatása.

A szintén díjazott Gondolkodás Öröme Alapítvány olyan táborokat kíván szervezni, amelyeken a matematikában tehetséges diákok az informatika segítségével tudják fejleszteni problémamegoldó képességüket.

A Szociális Innováció Alapítvány pedig különdíjként, technikai eszközöket kap annak érdekében, hogy megvalósíthassa a pályázatában szereplő Skype-kuckó tervét, amellyel a hátrányos helyzetű gyermekek számára szervezett készségfejlesztő foglalkozásokon távolról is be tudnak majd jelentkezni az önkéntes oktatók.

A pályázatok elbírálásában Solymár Károly Balázs infokommunikációért felelős helyettes államtitkár mellett, részt vett az üzleti világból Chikán Attila, az ALTEO Group vezérigazgatója, valamint Krisán László, a Kavosz Zrt. vezérigazgatója is. A civil szférát pedig Molnár Klára, a Magyar Adományozói Fórum igazgatója képviselte. Az Invitech Solutions nevében a zsűrit elnöklő Javorniczky Áron operatív vezérigazgató-helyettes mellett, Horváth Balázs stratégiai és üzletfejlesztési igazgató, valamint Marton László vállalati és kormányzati igazgató vett részt a díjazottak kiválasztásában.

Képünk forrása: Invitech Solutions.