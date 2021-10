Jövő héten megváltoztatja a cég nevét a Facebook, hogy a metaverzum névre keresztelt projektjére koncentrálhasson - mondta az ügyet közvetlenül ismerő forrás a Verge portálnak. A közelgő névváltoztatást Mark Zuckerberg vezérigazgató valószínűleg október 28-i éves konferenciáján jelenti be, de akár már korábban is reagálhat a most felröppent piaci hírekre.

A névcsere azért jöhet jól, mert az utóbbi években egyre több botrányba keveredik a cég, ezért valószínűleg a közösségi média felületet több fronton is újrapozicionálják.

Zuckerberg még júliusban a Verge-nek azt nyilatkozta, hogy a következő években azt akarják elérni, hogy a Facebookra már metaverzum vállalatként tekintsenek. A Facebook ugyanis egy olyan virtuális világ fejlesztésén dolgozik, amelyen belül a felhasználók egy külön online életet élhetnek különböző játékokkal vagy akár munkával.

A cég szeptemberben 50 millió dollárt (15,5 milliárd forint) csoportosított át a metaverzum létrehozására, amellyel elsőként a Roblox Corp. és az Epic Games vállalatok próbálkoztak és nagyjából 10 ezer embert vesznek fel Európában a szolgáltatás üzemeléséhez.