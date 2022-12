A Facebook és az Instagram anyavállalata (Meta) azzal fenyegetőzik, hogy betiltja a platformon a híreket az Egyesült Államokban, ha az amerikai Kongresszus elfogad egy olyan törvényjavaslatot, amely kompenzálná a sajtótermékeket és az újságírókat a közösségi médiában – írja a Verge.

Andy Stone, a Meta politikai kommunikációért felelős vezetője a Twitteren közölte, hogy a Facebook „kénytelen lesz megfontolni” a hírek eltávolítását a Facebookról, ha keresztülmegy az úgynevezett Journalism Competition and Preservation Act (JCPA). Ez a törvény megkönnyítené a hírszolgáltatóknak, hogy tárgyalásokat folytassanak a tartalmaik terjesztéséről az olyan óriásvállalatokkal, mint a Facebook és a Google.

De a törvény azt is előírná a közösségi médiacégeknek, hogy fizessenek az oldalukon megjelenő hírekért és tudósításokért a kiadóknak.

A Meta szóvivője azzal érvel, hogy kikényszerített tárgyalások figyelmen kívül hagynak minden olyan értéket, amelyet a megnövekedett forgalom és előfizetések révén biztosítanak a hírportáloknak. A mostani fenyegetőzés nem előzmény nélküli, a Facebook évek óta igyekszik elgáncsolni a kezdeményezést más országokban is.

Megosztó reakciókat váltott ki

Tavaly februárban a Meta egy hasonló jogszabály miatt Ausztráliában ideiglenesen be is tiltotta a híreket, beleértve a különböző kormányzati tájékoztatásokat is. Bár ezeket később visszaállították, sokak szerint a vállalat szándékosan hajtotta végre a kaotikus tiltást, hogy számára kedvező változásokat érjen el a döntéshozóknál. A Facebook hasonló fenyegetést adott válaszul a kanadai online hírekről szóló törvényre is, amely szintén arra kötelezte a céget, hogy fizessenek a kiadóknak a hírek megosztásáért.

A News Media Alliance nevű, újságírókat képviselő szakmai csoport támogatja a törvénytervezetet: a szervezet szerint például a helyi lapok nem engedhetik meg maguknak, hogy még több évig elviseljék a Szilícium-völgy visszaéléseit. Hozzáteszik, amennyiben

a Kongresszus nem cselekszik, akkor fennáll a kockázata annak, hogy a közösségi média lesz Amerika de facto helyi újságja.

Sokak szerint a sajtótermékek ki vannak szolgáltatva a közösségi médiának, hiszen manapság az eléréseik jelentős része innen érkezik. Többen azonban tiltakozik a törvényjavaslat ellen: összesen 26 szervezet tartja meggondolatlan lépésnek, valamint azzal érvelnek, hogy a törvény szövege nem garantálja, hogy a tárgyalások során kikényszerített pénzeket ténylegesen az újságírók fogják kapni.