Soha nem bánt még el cég úgy magával az amerikai tőzsdéken, mint a Meta Platforms, a Facebook anyavállalata. Mark Zuckerberg közösségi médiavállalata augusztusi csúcspontja óta több mint 500 milliárd dollárt veszített piaci értékéből - ennek mintegy felét egyetlen nap alatt, ami minden idők legnagyobb zuhanása. A társaság versenytársai eközben folyamatosan szipkázzák el a felhasználókat, miközben hatósági vizsgálatok sora zajlik a Meta ellen világszerte - kezdi cikkét a New York Magazine.

A visszaesés olyannyira súlyos, hogy a Meta, amely piaci kapitalizáció szerint egykor a világ hatodik legnagyobb vállalata volt, kiesett az első tízből, helyét két számítógépes chipgyártó, Warren Buffett Berkshire Hathawayje és a kínai e-kereskedelmi vállalat, a Tencent vette át. Súlyos csapás ez Mark Zuckerbergnek, aki a technológiai világ császárának adta el magát.

A Facebook egykor verhetetlen hirdetéskövető rendszerét - a motort, amely több mint 1 trillió dolláros céggé tette - gyakorlatilag semlegesítette az Apple, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy blokkolják a vállalat nyomkövetőit. (A Google a következő két évben fokozatosan hasonló védelmet fog bevezetni a felhasználók számára.) A Wall Street Journal szerint a bukás olyan súlyos, hogy a hirdetők a teljes hirdetési költségvetésüket a Google-ra helyezik át, mivel a Facebook már nem nyereséges. Keserű irónia ez a vállalat számára, hiszen a felhasználók hírfolyamában megjelenő tartalmakra vonatkozó átláthatatlan szabályai egykor a ViralNovához hasonló clickbait-farmok felemelkedéséhez és a világ megszámlálhatatlan számú helyi híroldalának megtizedeléséhez vezettek.

Eközben a Facebook felhasználói bázisa elkezdett zsugorodni, miután a cégtől kiszivárogtatott információk rávilágítottak, hogy a közösségi média mennyire káros lehet a tizenéves felhasználók számára, akik már amúgy is a TikTok-on aktívabbak. De a cég számára a legtöbb veszteséget az okozza, hogy Zuckerberg a metaversum felé fordította a cégét, amely nem egy másik Szilícium-völgyi céggel, hanem magával a valósággal vívja meg a versenyt.

Mindez nem jelenti azt, hogy Zuckerberg ne lenne még mindig gazdag, vagy hogy a Facebook nem egy erős vállalat. Az amerikai Forbes szerint a 37 éves technológiai vezető körülbelül 74 milliárd dolláros vagyonnal bír, egy hajszállal, de Michael Bloombergnél is gazdagabb. Az Instagramot és a WhatsAppot is birtokló Meta pedig 2021-ben még mindig 39 milliárd dolláros nyereséget ért el - bár saját előrejelzései szerint a vállalat nyeresége belátható időn belül csökkenni fog, mivel egyre több pénzt éget el a metaversum fejlesztése. Zuckerberg ennek ellenére egyértelművé tette, hogy továbbra is folytatni kívánja víziójának megvalósítását, úgyis hogy még más milliárdos mogulok, például Elon Musk is egyre szkeptikusabban látják ezt a fejlesztést.