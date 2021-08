Bár a Facebook elsőrendű profitforrása a digitális hirdetési bevételekből származik, a vállalat legutóbbi eredménybeszámolójából kiderült, hogy a virtuális valóság mellett idén egy újabb hardverpiaci termék bevezetését ígérik. A cég a Ray-Ban luxusmárkát tulajdonló EssilorLuxottica-val közösen fejleszt egy új okosszemüveget, amely akár még idén megérkezhet - írja a The Verge.

A vállalat már régóta dolgozik egy hasonló eszközön a Project Aria kutatási egységében, ahol korábban még egy kezdetleges fázisban lévő kiterjesztett valóság (augmented reality - AR) technológiát – amikor a valós környezetbe virtuális elemeket vetítrnrk – használó szemüveget is gyártott.

Azonban a Facebook korábban megerősítette, hogy a terméknek nem lesz integrált kijelzője, tehát semmiképpen sem tekinthető kevertvalóság-eszköznek. Beépített kijelző nélkül feltehetően egy párosított telefonos alkalmazásra hagyatkoznak majd a vezérléshez, hasonlóan a Snap Spectacles vagy az Amazon Echo Frames szemüvegekhez. Emellett amíg az AR-készülékek kábeles megoldásokat használnak a videóadatok átvitelére, kijelző hiányában minden bizonnyal vezeték nélkül fognak működni.

Jelmondat terjed a futurizmusban

A cég tehát az új eszköz esetében éppúgy kizárólag a hangra fog támaszkodni, mint a Bose Frames vagy a Razer Anzu szemüvegek. Mivel nemrégiben hozták létre a platform saját virtuális csevegőszobáit és tereit – amelyek illeszkednek a Twitter, és olyan más alkalmazások erőfeszítéseihez, mint a Clubhouse –, érthető a törekvés, viszont nem számít forradalmi innovációnak.

Mark Zuckerberg Facebook-alapító a Ray-Ban termékének bevezetését "a teljes kiterjesztett valóság szemüvegek felé vezető út" részének tekinti, vagyis valami olyan átmenetet szeretne létrehozni, amelytől bár nem esik le az állunk, de megfizethető áron lehet hozzájutni.

Az üzleti modellünk elsősorban nem arról fog szólni, hogy prémium eszközöket értékesítünk magas áron

– fogalmazott a Facebook vezérigazgatója.

Emellett az AR-szemüvegek kulcsfontosságú részei a vállalat új terveinek, amelyek a "metaverzum" – ez egy olyan technológiai platform, amely a virtuális és a fizikai tereket hivatott ötvözni – kiépítésére irányulnak, és amelyeket vásárlásra, munkára és társasági életre is lehet használni.

A Szilícium-völgy technológiai óriásai által hangoztatott legújabb divatszóval egyre gyakrabban lehet találkozni más szereplőknél: Satya Nadella, a Microsoft vezetője például a "vállalati metaverzum” kifejezést említette a cég legutóbbi eredménybeszámolóján.

Nem árt észben tartani

A Facebook - természetesen - a további reklámbevételek miatt szeretne létrehozni egy ilyen futurisztikus teret, amint azt Zuckerberg is megjegyzi a friss eredménybeszámolóban. Ezerint „a hirdetések továbbra is a stratégiánk fontos részét képezik a közösségi médiában, és valószínűleg a metaverzumnak is jelentős elemei lesznek.”

A lépés akár a Facebook és az Apple közelmúltbeli összecsapása miatt lehet indokolt, miután az iPhone-gyártó olyan változtatásokat vezetett be az operációs rendszerében, amelyek korlátozzák a személyre szabott hirdetésekhez szükséges felhasználói adatok gyűjtését.

A hirdetések mellett az online kereskedelemmel kapcsolatban is komoly terveket hallhatunk: egy átjárható virtuális térről fantáziálnak, ahol az emberek olyan digitális árucikkeket vásárolnak, amelyeket magukkal vihetnének az avatárjukkal (azaz virtuális megfelelőjükkel) egyik platformról a másikba.

Biztosra mennek

A Facebook új dobásánál akár kísérletezhetnének különböző asszisztensi funkciókkal is, ami rövid távon könnyebben megvalósítható próbálkozás, mint egy igencsak költséges kiterjesztett valóság fejszetbe fektetni. Ugyanakkor a vállalat végső célja a beruházásokkal, hogy a VR és AR eszközök a jövőben egymásra épüljenek, akár egy szemüvegben ötvözve a két technológiát.

A Facebook kétségtelenül erős versenytársakkal kerülne szembe az elsősorban üzleti célokra gyártott AR-eszközök piacán: a hírek szerint az Apple, a Samsung és az Oppo is dolgozik saját kevertvalóság-headseten és okosszemüvegen, miközben a Microsoft és a Google már évek óta készít hasonló készülékeket, amelyekkel mostanra elég erős piacot hasítottak ki maguknak a vállalati szektorban.

Mindezek dacára az óriáscég folyamatosan terjeszkedik a hardverpiacon, a kiterjesztett valóság projektek mellett több forrás szerint a Facebook egy beépített mobilkapcsolattal, valamint levehető kijelzővel rendelkező okosórát is fejleszt.