Festékbe kevert napelem vethet véget a mobiltöltők korszakának

Megtörténhet, hogy az otthon használatos digitális eszközök töltéséhez elég lesz a tablatet, wireless fejhallgatót, mobiltelefont (stb.) kitenni kicsit a fényre-napra. Egy svéd cég évi 40 millió fejhallgatóval kezdené felforgatni a világot.

A Softbank 10 millió dollárt fektet be az Exegerbe, egy olyan svéd vállalkozásba, mely a készülékekbe integrált napenergiás megoldásokon dolgozik. A bank energetikai leányvállalata, az SB Energy Corp. közleményben ismertette a megkötött stratégiai partnerség részleteit.



A svéd cég az ún. festékszenzibizált napelemek (Dye-sensitized solar cell) gyártásának és fejlesztésének egyik úttörője, melynek terve, hogy a tudományos eredményeket e területen teljesen hétköznapi dolgokba beépítve hasznosítsa. Lényegében az átlagfogyasztó számára terveznek elektronikai eszközökbe (mint tablet, vezeték nélküli fejhallgató, egér, billentyűzet stb.) integrálható napelemes megoldásokat. Maga a technológia, illetve kutatási terület nem teljesen ismeretlen, hiszen a 2010-es évek elején a tudományos kutatásnak egyik nagyon népszerű területe, de a kereskedelmi célú hasznosítás valahogy mindig elmaradt. Nos, a Softbank befektetése most arra utal, hogy van a láthatatlan, bármire, bárhol felfújható mini energiatermelésben üzletileg is fantázia.



Az Exege arra készül, hogy évi akár 40 millió fejhallgató legyártására képes termelési kapacitást épít ki a stockholmi üzemében, a technológia globális bevezetését pedig az SB Energy Corp. fogja segíteni. (A cég víziói szerint azonban ezen az úton gyorsan el lehet jutni a kerékpársisak, utcai lámpa, busztető napelemes festéséig, sőt, tovább)

A 10 millió dolláros befektetés talán nem tűnik túl soknak, de azt érdemes visszaidézni, hogy az elmúlt években a Softbank egy sor, hasonlóan feltörekvő technológiai megoldásban meglátta az üzleti potenciált. Az innovatív célú befektetésekre fogékony bank akvizíciói közül talán a Ustreamben igen korán vásárolt jelentős méretű (13,7 százalékos) részesedés a legismertebb. De így szereztek évekre többségi részesedést a finn mobiljátékgyártó Supercellben, szálltak be egy humanoid robot (Pepper) projektbe, és legutóbb a szaúdiaknak abba a 200 milliárd dolláros mega-víziójába is, melynek célja a világ legnagyobb napenergiás erőművének megépítése.