Tegnap jelezte az Apple, hogy szeptemberben két hibát is javítottak az iOS és az iPadOS 15-ben, amik lehetővé tették harmadik féltől származó applikációknak, hogy hozzájussanak a felhasználók adataihoz. Ugyan a patch már korábban elérhető volt, a vizsgálat csak most zárult le, és így csak most adtak ki bővebb tájékoztatást.

Az Apple nem utalt arra, hogy a hibákat kihasználva bárki is hozzáfért volna magánadatokhoz, de cáfolni sem cáfolta. A WatchOS 8-al hasonló a helyzet, valamint több operációs rendszerénél is frissítette, a biztonsági kockázatot jelentő dolgok listáját.

A cég várakozásaitól némileg elmaradva, az iOS 15 egyelőre mindössze az utóbbi 4 évben értékesített telefonjaik 72 százalékára van telepítve. Ennél még gyengébben teljesít az iPadre készült verzió, 57 százalékkal. Ezzel szemben a 14-es verzió, már a készülékek több mint 80 százalékán megtalálható, de a jelenleg futó 15-nél, még az iOS 13 is jobban teljesített.

Az Apple eredetileg azt az ígéretet tette még júniusban, hogy folytatja az előző verzió biztonsági protokolljainak fejlesztését, de ez az opció már nem elérhető. A tegnapi napon azt nyilatkozták, hogy az iOS 14 frissítését, az elejétől fogva csak ideiglenesen tervezték folytatni.