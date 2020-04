Fontos bejelentést tett a Telekom

A Magyar Telekom április 9-én elindította kereskedelmi 5G szolgáltatását. A szolgáltatás 5G-képes készülékkel és arra alkalmas havidíjas díjcsomaggal használható Budapest és Zalaegerszeg bizonyos részein - jelentette be a szolgáltató.

A szolgáltató az 5G hálózati képességet 6 hónapig biztosítja az értékesíthető portfóliók korlátlan mobiladatot tartalmazó csomagjaira; míg ha az előfizető 5G készüléket vásárol, akkor az értékesíthető lakossági portfolió 10 GB, illetve az értékesíthető kisüzleti portfolió 15 GB adatmennyiséget tartalmazó díjcsomagjai mellé 3 hónapig érhető el az 5G képesség, amelyet automatikusan és folyamatosan aktivál az érintett ügyfeleknek a Telekom.

Az eddigieknél jóval nagyobb adatátviteli sebességet, alacsony késleltetést, és rengeteg hálózati eszköz csatlakozását lehetővé tevő 5G technológia számos új lehetőséget nyit majd az ipari és lakossági felhasználásban.

A szolgáltatás induláskor Budapesten a belváros egyes részein, a Telekom Könyves Kálmán körúti székházában és az azzal szomszédos Groupama Arénában, a Puskás Ferenc stadionban, Zalaegerszeg belvárosában, valamint a zalaegerszegi ZalaZone járműipari tesztpályán érhető el.

Mi kell hozzá?

Igénybevételéhez az 5G hálózati lefedettség mellett 5G-képes készülékre és megfelelő mobiladatcsomagra van szükség. Az 5G szolgáltatást a Telekom a Korlátlan Net, Korlátlan Net Max, Flotta Korlátlan Net vagy Üzleti Adat Korlátlan mobilinternet szolgáltatással rendelkező vagy arra váltó ügyfeleinek 6 hónapra; az új 5G-képes eszközt vásárló és a Net 10 GB, Flotta Net 10 GB, Flotta Net 20 GB, Üzleti Adat 15 GB mobilinternet csomagok valamelyikét választó vagy azzal rendelkező ügyfeleinek pedig a vásárlást követő aktiválástól számított 3 hónapra biztosítja díjmentesen, promóciós jelleggel.

A Telekom portfoliójában jelenleg két 5G-képes készülék található meg, az LG V50 és a Huawei Mate 20X 5G, azonban hamarosan a készülékkínálatban lévő Samsung 5G készülékek is 5G- képessé válnak egy szoftverfrissítést követően - közölte a vállalat, amely azt is hozzáteszi, hogy a választék az év végéig bővülni fog több gyártó 5G-képes eszközeivel is.

A Telekom kereskedelmi 5G szolgáltatása a 3,6 GHz-es frekvenciasávban működik. A 2G, 3G, 4G technológiákhoz hasonlóan a kereskedelmi indulásnál működő 5G állomások kiépítésében az Ericsson Magyarország volt a Magyar Telekom partnere.

Már régóta készülnek erre

A Magyar Telekom hosszú ideje készül az 5G bevezetésére, több éve vizsgálja az 5G technológiát és a benne rejlő üzleti lehetőségeket, és fél éve teszthálózatot is működtet - mondta Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója, aki szerint ennek is köszönthető, hogy néhány nappal a sikeres frekvenciaaukció eredményhirdetését követően már el tudják indítani kereskedelmi 5G szolgáltatásukat. A cégvezető szerint az eddigieknél jóval nagyobb adatátviteli sebességet, alacsony késleltetést, és rengeteg hálózati eszköz csatlakozását lehetővé tevő 5G technológia számos új lehetőséget nyit majd úgy az ipari felhasználásban, mint az emberek mindennapi életében.

"Az újonnan elnyert frekvenciák révén tovább fejleszthetjük a kiemelt fontosságú mobilhálózati infrastruktúránkat, terveink szerint az év végére tovább növeljük majd az 5G területi lefedettséget, hogy minél több ügyfél számára elérhetővé váljon a mobiltechnológia legújabb generációja" - tette hozzá Rékasi Tibor.

Az újonnan elnyert frekvenciák az 5G üzleti és ipari felhasználását is elérhető közelségbe hozzák, és új távlatokat nyitnak meg az IoT (Dolgok Internete) világában, amelyre többek között campus megoldásokkal készül a Magyar Telekom és a T-Systems Magyarország. Az 5G szolgáltatással rugalmas, magas rendelkezésre állású vezeték nélküli kapcsolatra terelhetők kiemelt fontosságú rendszerek, de teljesen új felhasználási lehetőségek is nyílnak, egyszerűbbé és hatékonyabbá téve például a gyártást, a logisztikát, a közlekedést vagy az okos városok működtetését - olvasható a Telekom közleményében.