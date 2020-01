Fontos változás a Facebookon, figyelmeztetést kapnak a felhasználók

A Facebook mostantól értesítést küld, ha egy applikáció, vagy szolgáltatás, amelyhez a profiladatokkal lépünk be valamilyen információt továbbít a felhasználókról.

A Facebook segítségével külső appokba is be tudunk jelentkezni: erről innentől kezdve külön értesítéseket küld a közösségi oldal - kezdi cikkét a PC World a friss változtatásról.

Sokan használják külső szolgáltatásokba való bejelentkezéshez - például a Spotifyhoz vagy az Instagrammhoz - a Facebook-fiókjukat. Ez a fajta lehetőség kényelmes, mert az embereknek nem kell új jelszót megtanulniuk, ugyanakkor kockázatos is, mert a külső szolgáltatások, applikációk hozzáférhetnek a közösségi oldalon tárolt adatokhoz.

A Facebook ezért most élesített egy új funkciót, aminek a lényege, hogy értesítést küld, ha a fiókot külső appokba való bejelentkezésre használják. Az értesítés a Facebookon belül és e-mailben is megérkezik ezekben az esetekben, és az is látszik, hogy a közösségi oldal milyen adatokat osztott meg a külső féllel. Ha pedig a felhasználó az adatmegosztásokkal nem ért egyet, akkor a beállításokban ezt a jogot egyből elveheti a használt programtól.

A lépés több szempontból is indokolt: egyrészről az elmúlt hónapokban többször is százmilliós nagyságrendben szivárogtak ki jelszavak, profiladatok a Facebookról, másrészről az adatvédelmi szabályozások egyre szigorúbbak a világon. Az Európai Unióban a GDPR nevű adatvédelmi előírások kötelezővé is teszik a szolgáltatók számára, hogy részletes tájékoztatást adjanak az adatkezelésükről, valamint a különböző megosztásokról. A Facebook motiválhatta az is, hogy a brexit-népszavazás és a 2016-os amerikai elnökválasztás eredményeit is nagyban befolyásolhatták olyan adatelemző cégek, mint a hírhedt Cambridge Analytica, ami miatt a közösségi média szolgáltatója hatalmas bírságot kapott.