Forradalmi termékkel készül az Apple

A Google nem tudta sikerre vinni a Glasst, a Microsoftnál sem teljesített jól a HoloLens, most az Apple saját okosszemüveggel próbálja meg átformálni a piacot. Az egyelőre hivatalosan meg nem erősített iGlassnak nevezett terméket már teszteli a beszállító Foxconn a pletykák szerint.

A Google Glass és a Microsoft HoloLens kudarcos szereplése után úgy tűnt, hogy az okosszemüvegek soha nem aratnak majd sikert és válnak mindennapjaink részévé, de legalábbis nem a közeli jövőben. Most viszont úgy fest, hogy az Apple ráállt a fejlesztésre, és nemsokára saját eszközzel jelentkezik. Az egyelőre hivatalosan meg nem erősített iGlass (a név is fikció) az eddigi információk szerint külsőre a Google Glass vonalát viszi tovább, tehát inkább valódi szemüvegre hasonlít, mint egy VR headsetre - írja a PC World a The Information értesüléseire hivatkozva.

Azt, hogy az Apple is próbálkozik az okosszemüveg-piacon már régen pletykálták, de most már állítólag a tesztelési fázisig jutottak a termékkel. A legújabb hírek szerint átkerült a folyamat az Apple számára minden egyebet gyártó Foxconn üzemeiben már vizsgálják a prototípusokat. Ennek alapján a külföldi portál azt tudta meg, hogy már három éve dolgoznak a technológia tökéletesítésén, és jelenleg egy olyan megoldás tűnik sikeresnek, amely a lencsére közvetlenül felhelyezett folyadékkristályos megjelenítést használ.

A Foxconn feltűnése az ügyben azért is érdekes, mert a Google Glasst is ők gyártották. A meg nem erősített információk szerint az iGlasst is ők készíthetik, és akár nem sokára a sorozatgyártás is elindulhat, mert már állítólag a tesztelés végénél tartanak. A becslések alapján így is csak jövőre, vagy akár még később érkezhetnek a az Apple-féle okosszemüvegek.