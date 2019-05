Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Gondoskodhat hagyatékáról a Google-nél

Miután egyre értékesebbé váltak adataink a digitális térben, megkerülhetetlen volt, hogy az internetes hagyatékunk hátrahágyásáról is rendelkezhessünk. A Google új szolgáltatásával eldöntheti, hogy kire hagyományozza az internetes életének lenyomatait.

Ha ön használja a Google keresőjét, vagy a cég olyan szolgáltatásait, mint a Google Maps, a Gmail, vagy netán a Calendar nevű naptárfunkció, akkor a techcég rengeteg adattal rendelkezik önről. Mivel a fejlett világban egyre több időt töltünk az interneten, jelentősen megnőtt az az információ mennyiség, amit gyártunk, a vállalatok - legyenek azok piackutatók vagy hirdetők - egyre értékesebbnek tartják viselkedésünk ezen lenyomatait.

Az egyre szigorúbb adatvédelmi irányelvek - mint amilyen az EU-s törvénycsomag, a GDPR - egy új problémával is szembesültek az informatikai vállalatok: hogyan kezeljék ezeket az információkat, ha egy felhasználó meghal. A legtöbb cég - így például a Facebook - már bevezetett szolgáltatások, melyek ezután gondoskodnak az adatokról. Most pedig a Google is lépett a CNBC cikke szerint. Így a felhasználók maguk dönthetik el, hogy váljék az enyészetté minden, amit róluk gyűjtettek, vagy amiket ők tároltak - fényképek, emailek, blogok stb. -, vagy azt egy családtagjukra, közeli hozzátartozójukra, barátjukra bízzák.

Ahhoz, hogy Ön is gondoskodhasson a halála utáni adatkezelésről, a következő a teendője:

a böngészőjében nyissa meg a myaccount.google.com weboldalt,

kattintson az oldalon a "Manage your data & personalization" feliratra,

keresse meg a "Make a plan for your account" opciót,

majd a "Start" gomb megnyomásával testreszabhatja a cégnek a halála utáni teendőket.