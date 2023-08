Az új Google-funkciókat egyelőre csak az amerikai felhasználók számára teszik elérhetővé és csak az angol nyelvű tartalmak esetében, ám a vállalat több piacra és nyelvterületre is ki szeretné terjeszteni.

A Google ezen felül az explicit tartalmak megjelenítését is szigorúbban kezeli: a biztonságos keresési funkció mostantól minden felhasználónál alapértelemzett beállítás lesz, az érzékenynek, explicitnek vélt képeket automatikusan elhomályosítja a rendszer.

A személyesen rólunk készült explicit képeket is másként fogja kezelni a vállalat, a jövőben ezeknek az eltávolítását is kérhetjük a keresési találatok közül – írja a SlashGear. Az új Google-eszköz azt is lehetővé teszi, hogy a felhasználók olyan más személyekről megjelenő keresési találat eltávolítását kérjék, amiről azt gondolják, hogy az illetőt érzékenyen érinti.

A lap megjegyzi, hogy az érzékeny tartalmak kizárólag a keresési találatok közül fognak eltűnni, a platformokon, ahová feltöltötték, továbbra is megtalálhatók lesznek.