Az Alphabet, a Google anyacége visszaélt dominanciájával és korlátozta "a készülékgyártók képességét arra, hogy az Android alternatív verzióival működő készülékeket fejlesszenek és értékesítsenek" - áll az indiai versenyhivatal (CCI) júniusi jelentésében. Az amerikai techóriás a Reutersnek adott nyilatkozatában elmondta, hogy várakozással tekint a CCI-vel való együttműködés elé, hogy "bizonyítsa, hogy az Android hogyan vezetett több versenyhez és innovációhoz, nem pedig kevesebbhez".

Amikor a CCI 2019-ben elrendelte a vizsgálatot, azt mondta, hogy a Google a jelek szerint kihasználta erőfölényét, hogy csökkentse a készülékgyártók lehetőségét, hogy mobil operációs rendszerének alternatív verzióit válasszák, így rákényszerítve őket a Google-alkalmazások előtelepítésére.

A 750 oldalas jelentés szerint az alkalmazások kötelező előtelepítése "tisztességtelen feltétel támasztását jelenti a készülékgyártókkal szemben", ami sérti az indiai versenytörvényt, miközben a vállalat kihasználta a Play Store alkalmazásboltjának domináns helyzetét, ezzel bebiztosítva erőfölényét. A Play Store irányelvei "egyoldalúak, kétértelműek, homályosak, elfogultak és önkényesek" voltak, miközben az Android 2011 óta "élvezi domináns pozícióját" az okostelefonok és táblagépek licencelhető operációs rendszerei terén - áll a jelentésben.

A vizsgálatot 2019-ben indították el, miután két indiai trösztellenes kutató és egy joghallgató panaszt tett - jelentette a Reuters.

A megállapítások alapján újabb országban bukott meg egy trösztellenes eljáráson a Google. Ráadásul Indiában a fizetési alkalmazások és az intelligens televíziók piacán több vizsgálat is folyik ellene. A vállalattal szemben Európában, az Egyesült Államokban és máshol is folytak és tartanak még most is vizsgálatok. Ezen a héten a dél-koreai trösztellenes szabályozó hatóság 180 millió dollárra bírságolta a Google-t az Android testreszabott verzióinak blokkolása miatt.

Az indiai vizsgálat eredménye azért is rossz hír a techcég számára, mert a Counterpoint Research szerint az ország 520 millió okostelefonjának 98 százaléka Android rendszert használ.