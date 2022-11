A Google az utóbbi időben egyre több termékébe integrál egy hasznos funkciót, a „Lens” névre keresztelt képfelismerő technológiáját. Elsőkörben a Google Photos képtárába, majd a Chrome böngészőjébe került be, most viszont a keresősáv is bővül a népszerű eszközzel – írja a Verge.

A Lens aprócska színes kamerájára kattintva egy képet tölthet fel a felhasználó, vagy beillesztheti a fotó URL-linkjét is. Rajan Patel, a vállalat egyik alelnöke szerint ez nagy újdonságnak számít, hiszen a böngésző kezdőlapja nagyon ritkán esik át változásokon.

The google homepage doesn't change often, but today it did. We're always working to expand the kinds of questions you can ask and improving how we answer them. Now you can ask visual questions easily from your desktop. pic.twitter.com/p9ldYvXnTK