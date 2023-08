A harmadik féltől származó fejlesztések adatbázisa az a fő csapásirány, amellyel a három cég, a Meta, a Microsoft, és az Amazon a Google és az Apple kihívója szeretne lenni.

Marc Prioleau, az említett három véget összefogó Overture Maps Foundation ügyvezető igazgatója elmondta: a frissen megjelent adatbázis olyan dolgokat tesz lehetővé, melyeket a korábbi nyílt adatbázisok nem: új üzleteket térképezhetünk fel vele, legyen kicsi vagy nagy, sőt, még pop-up üzleteket is észlelhetők vele szerte a világban – számolt be a Tech Crunch.

Az ügyvezető igazgató szerint az első adatok csak a kezdetet jelentik a fejlesztésben, a valódi kihívást az adatok, vagyis a felvitt érdeklődési pontok karbantartása és naprakészen tartása jelenti, amellett, hogy a felhasználói elvárásoknak is meg kell felelni.

A cég úgy véli, idővel még több hellyel, 3D-s épületadatokkal, ahogy kiterjedt közlekedési hálózattal és navigációval is bővülhet a rendszer.

Többen is megelégelték a Google-t

A Google sok esetben többet tud rólunk, mint azt elsőre gondolnánk: a Napi.hu megírta, hogy a Google Maps tudja, melyik országban és városban jártunk, mi több, azt is tudja, hogy milyen nevezetességeket láttunk. Erről árulkodik a Google Idővonal funkciója is, ami ha szeretnénk, alkalmanként e-mail értesítéseket is küld az utazásainkról.

Ebből kifolyólag a fotóinkról is rejtett adatokat készít, továbbá az algoritmus azt is hamar kiismeri, mi az érdeklődési körünk.