Az elmúlt években fokozatosan növekedett a kerékpározás népszerűsége legyen szó munkába járásról vagy szabadidős tevékenységről. A Google Trends is azt mutatja, hogy Magyarországon megnőtt az érdeklődés a kerékpárok iránt az utóbbi esztendőkben - közölte a vállalat.



A Google Térképpel a mai naptól kezdve a kerékpáros útvonaltervezés is elérhető már Magyarországon, amelynek segítségével követhetjük az adott útvonalra vonatkozó navigációs utasításokat, kiválaszthatjuk a mindenki számára leginkább megfelelő útvonalat és az útfelület típusát is.

Az útvonaltervezés mellett a felhasználóknak lehetőségük nyílik arra is, hogy megismerjék az egyes zónákban, városokban vagy régiókban elérhető kerékpárutakat, és ezek közül válasszanak.

Mivel a kerékpározási szokások változnak, különösen a világjárvány miatt, a Google Térkép információit folyamatosan frissítik, hogy a felhasználók a legmegbízhatóbb kerékpáros útvonalakat tudják használni.