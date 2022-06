Az Illinois állam által 2008-ban bevezetett biometrikus adatbiztonságról szóló jogszabálya megtiltja a biometrikus adatok – például ujjlenyomat, emberi hang és retinamintázat, arcvonások – gyűjtését és tárolását anélkül, hogy az érintett személyt tájékoztatnák arról, milyen céllal szerzik be ezeket az információkat, illetve pontosan mennyi ideig tárolják azokat.

A Google ellen benyújtott csoportos kereslet eredményeképpen megítélt, jelentős összegből, minden illinois-i állampolgár részesülhet, aki 2015 májusa és 2022 áprilisa közt bármely, a Google Photos alkalmazásban lévő fényképen szerepelt. A kárigényt mindenkinek egyénileg, egy e célból létrehozott weboldalon kell jeleznie. Amennyiben a követelést a bíróság jogosnak találja, 200 és 400 dollár (mintegy 72 850-145 700 forint) közti összeg kifizetésére számíthat a kérelmet benyújtó személy.

José Castañeda, a Google szóvívője elmondta, örömmel működtek együtt az ügy megoldásában, továbbá hozzátette, hogy a Google Photos továbbra is képes lesz az arcfelismerésre, ezzel is megkönnyítve a régi fotók és emlékek megtalálását ügyfeleik számára. A helyi törvényeknek megfelelően a funkció mostantól kizárólag az azt használó személy számára lesz látható, a nyilvánosság számára rejtve marad, illetve ki is kapcsolhatja az, aki nem kíván élni az arcfelismerő lehetőségével.