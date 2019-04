Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Gyerekek jelentkezését várja a Vodafone egy digitális kalandra

Idén harmadik alkalommal indul el a Logiscool élményalapú programozóiskola és a Vodafone szervezésében a Nagy Digitális Kaland, amelyet országszerte több helyszínen rendeznek április 26-án 3-4. és 5-6. osztályos diákoknak - adta hírül a Vodafone.

A Logiscool Digitális Tudásért Alapítványa szervezésében és a Vodafone Magyarország által működtetett www.digitaliscsalad.hu okos magazin támogatásával létrejövő Nagy Digitális Kalandot immár harmadik alkalommal rendezik meg. Az elmúlt két évben több mint 5200 gyermek vett részt a megmérettetésen. A háromfős, 3-4. és 5-6. osztályos diákokból álló csapatoknak idén is 60 perc áll rendelkezésükre, hogy online teljesítsék a digitális világgal, logikus, algoritmikus gondolkodással, illetve az internetbiztonsággal kapcsolatos játékos küldetést - derül ki a Vodafone közleményéből.

A verseny külön felkészülést nem igényel, a hétköznapokban megszerzett tudásra alapoz. A diákok játékos feladatokat megoldva tanítják LogiRobit, a Logiscool kabalafiguráját, a barátságos űrből érkezett robotot, miközben ők is új ismeretekre tesznek szert.

A korábbi évekhez hasonlóan a gyermekeknek wifi-képes laptopra vagy tabletre is szükségük lesz az online feladatok teljesítéséhez, az internetet pedig minden helyszínen a Vodafone biztosítja 4G képes MiFi eszközeivel. A két kategória első 10 legjobb csapata díjat is kap a Vodafone-tól. Emellett a telekommunikációs szolgáltató mindkét kategóriában egy-egy különdíjat is meghirdet a legjobb, csak lányokból álló csapatnak - a vállalat ugyanis kiemelten fontosnak tartja a lányok bátorítását a technológiai pályák választására.

A megmérettetéshez a Vodafone Digitális Iskola Programjában résztvevő több intézmény is csatlakozik, így a helyszínek száma 35-ről 43-ra bővül.

Nagyon örülünk, hogy a Nagy Digitális Kaland három éve töretlen népszerűségnek örvend. Szívesen állunk olyan kezdeményezések mellé, amelyek célja, hogy a jövő generációi aktív alkotói legyenek a digitális világnak - mondta Carra Anita, a Vodafone Magyarország lakossági szolgáltatások üzletágának vezérigazgató-helyettese.

A Nagy Digitális Kalandra április 12-ig lehet jelentkezni a verseny weboldalán. A Nagy Digitális Kaland 2019. április 26-án, 14:30-kor indul - közölte a Vodafone.