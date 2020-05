Gyökeres változás előtt az Apple termékei?

Lecserélik az elmúlt években megszokott dizájnt pár beadott szabadalmi terv alapján, amelyek alapján a MacBookok kapnak új külsőt.

A közeljövőben hatalmas változásokra számíthatunk az Apple MacBookok kinézetét és funkcióit tekintve, amennyiben a Patently Apple által felfedezett szabadalmakat valóra váltja az Apple - írja a PC World.

A legizgalmasabbnak a tervek alapján az tűnik, hogy a billentyűzet alatti teljes rész érintőpaddá változna, ennek érzékelési méretét tetszés szerint lehetne állítani. Egyesek szerint ez vezethet oda, hogy a mechanikus billentyűzeteket a jövőben teljesen leváltják és érintőfelület kerülhet a helyükre.

A másik érdekesség, hogy látszódik a terveken egy mobilos töltőpad beépítése is, ez a bal alsó részre kerülne, vezeték nélkül töltené az iPhone-okat, és ide kerülhetnek még biometrikus szenzorok is.

Maguk a szabadalmak még nem jelentik azt, hogy valóban meg is valósítják őket, de mindenesetre az látszik, hogy ilyen terveik is vannak, amelyekkel akár a konkurenciát is lassíthatják, ha ilyen irányba mozdulnának. Amennyiben tényleg megvalósítják az új eszközöket, akkor az a kérdés, hogy mikor kerülhet erre sor. A fejlesztések biztosan költségigényesek, miközben az Apple az elemzők szerint érezetően megsínyli a koronavírus-járványt.