Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Gyökeresen átszabják a Google Mapset

Új funkciókkal fejlesztik a Google Mapset, aminek révén jóval nagyobb jelentősége lesz a felhasználók által küldött tartalmaknak. Már nem egyszerű térképszolgáltatás lesz a Google Maps a Local Guides lehetőséggel.

A Google Térkép eddig sem szűkölködött fotókból és visszajelzésekből, ám a jövőben sokkal nagyobb hangsúlyt kap a funkció: bevezetik a Local Guides nevű újítást, melynek lényege, hogy személyre szabott idegenvezető lesz a Mapsből - derül ki a hvg.hu írásából.

A lényeg az, hogy a felhasználók értékelhetnek helyeket, amelyeket aztán mások pontozhatnak is, vagy feliratkozhatnak a legjobb tartalmakat közlők írásaira, bejegyzéseire, fotóira. Ezt követően, ha valaki keres valamit, akkor a Google algoritmusa ajánlatokat ad arról, hogy hova lehet még érdemes elmenni. Egy gyakorlati példával élve: amennyiben egy felhasználó keres magának egy éttermet, akkor annak értékelését, leírását összehasonlítja mások javaslataival, így több alternatívát is feldob majd az embereknek a program.

A Google új profilt is készít segítőinek, akik adatlapjukon rövid bemutatkozást írhatnak magukról, és arról, a város melyik részét ismerik úgy, mint a tenyerüket - derül ki a portál összefoglalójából. A lényeg az, hogy mintha egy Instagram-oldalt, vagy tematikus blogot követnének az emberek, láthatják, hogy pontosan milyen fogásokról is írt a készítő, mit értékelt, mikor volt ott. Ez elméletileg pontosabb képet ad majd másoknak, hogy miről is van szó, érdekli-e őket az ajánlott hely.

A fejlesztés egyelőre kilenc nagyvárosban kezd működni, név szerint Londonban, New Yorkban, San Franciscóban, Tokióban, Sao Paulóban, Bangkokban, Delhiben és Oszakában, valamint Mexikóvárosban. Később biztosan bővítik majd a Local Guides-t más városokkal, de még nem tudni, hogy Magyarországon mikor válik elérhetővé.

Augusztusban már kapott egy hasznos új funkciót a Google Maps: a gyalogos élőkép pontos képet adott arról, hogy autó nélkül merre lehet közlekedni, milyen lezárások vannak éppen.