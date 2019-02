Ha ez elterjed, vakarhatják a fejüket az áramszolgáltatók

A napelemes háztetők terjedésével kapcsolatban már Magyaroroszágon is csak a sebesség kérdéses, de volt egy pont, amin túl az energiatudatosabb gondolkodás sem nagyon merészkedett. Eddig.

A napokban az Eenewspower adta hírül először, hogy a Siemens belép az otthoni fotovoltaikus rendszerek energiatárolási piacára. Nem egyszerűen akkumulátort (is) gyártanak mostantól, hanem kifejezetten olyan energiatárolót, amit az otthonok igényeire terveztek.

A Junelight Smart Battery egy lítium-ion rendszerű konstrukció, a gyártó első olyan intelligens rendszere, amely a háztartások önfogyasztásának optimalizálására van kihegyezve. Ez azt jelenti, hogy az állandó internetes kapcsolatra is képes rendszerbe "bele van építve" például az időjárási előrejelzéssel kombinált termelési hozam prognózis, de az is, hogy az adott háztartás saját fogyasztási profiljának felhasználásával képes legyen optimálisan beállítani az akkumulátorok töltési-kisütési folyamatait is. Jelzi a valós idejű termelési-fogyasztási adatokat is. (A VDE a gyártási folyamatokat és a rendszer egészét is tanúsította, a Siemens pedig a rendszer - iOS, illetve Android alapú - szoftverfrissítését is magára vállalta.)

A felűnően lapos és modern, fekete és fehér színben gyártásba engedett tárolási rendszer egymáshoz kapcsolható, moduláris egységekből áll. A 80*100 cm-es elemekből akár hat darabot is össze lehet illeszteni; a 3,3 kilowattóra (kWh) nettó kapacitású részekből így akár 19,8 kWh tárolási kapacitást is össze lehet állítani. (Ez már akkora volumen, amivel a "nem süt a nap" időszakok normál családi méretű áramfogyasztása is házon belül megoldhatóvá válik.) A Junelight Smart Battery képes rugalmasan alkalmazkodni a változó fogyasztáshoz is, de beépíthető hőszivattyús renszerekbe is, és megoldást jelent az elektromos autók töltéséhez is. Az energiatároló rendszert Németországban és Ausztriában áprilistól lehet rendelni.

Az induló árat a hírek nem közölték, de a megjelent temrékkatalógus árulkodó: mintegy másfél millió forintos árról (4950 euró) indul a rendszerépítés. A full extra méretű rendszer 14 800 euró (4,7 millió forint)